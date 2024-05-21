تعرف على أشهر أنواع الشاي في العالم وأفضل فوائدها

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يحتفل العالم باليوم العالمي للشاي، في 21 مايو من كل عام، وهو أكثر المشروبات شهرة واستهلاكًا في العالم بعد الماء.

ويُعتقد أن مشروب الشاي - الذي يُعد من نبات كاميليا سينيسيس - بدأ في شمال شرق الهند وشمال ميانمار وجنوب غرب الصين.

لكن المكان المحدد لنمو النبات لأول مرة غير معروف. إلا أن هناك أدلة على أن الشاي بدأ كمشروب في الصين قبل 5000 عام.

وتعد زراعة وصناعة الشاي مصدر عيش لملايين الأسر في البلدان النامية، ومصدر رزق أساسي للملاين من الأسر الفقيرة.





ما الفوائد الصحية للشاي؟



فوائد الشاي الأبيض



فوائد شاي الأعشاب



فوائد الشاي الأخضر



فوائد الشاي الأسود



فوائد شاي أولونج



وفقًا للنظام الصحي لجامعة بنسلفانيا الأمريكية، أظهرت العديد من الدراسات أن مجموعة متنوعة من أنواع الشاي قد تعزز جهاز المناعة، وتقاوم الالتهابات، وحتى تمنع السرطان وأمراض القلب.وفي حين أن بعض أنواع المشروبات توفر فوائد صحية أكثر من غيرها، إلا أن هناك الكثير من الأدلة على أن شرب الشاي بانتظام يمكن أن يكون له تأثير دائم على العافة.وفيما يلي بعض من أكبر الفوائد المخفية في أنواع الشاي الأكثر شعبية في العالم:يُعرف الشاي الأبيض بنكهته الرقيقة، ويأتي من نبات الكاميليا سينينسيس الموجود في الصين والهند. وهو أيضًا أقل أنواع الشاي معالجة.تظهر الأبحاث أنه قد يكون الشاي الأكثر فعالية في مكافحة أشكال مختلفة من السرطان بفضل مستواه العالي من مضادات الأكسدة.قد يكون الشاي الأبيض مفيدًا أيضًا لأسنانك لأنه يحتوي على مصدر عالي للفلورايد والكاتيكين والعفص التي يمكن أن تقوي الأسنان وتحارب البلاك وتجعلها أكثر مقاومة للأحماض والسكر.كما أنه يحتوي على أقل كمية من الكافيين، مما يجعله الخيار المفضل لأولئك الذين يرغبون في تجنب أو الحد من استهلاكه.شاي الأعشاب، الذي يسمى أحيانًا تيسان، يشبه إلى حد كبير الشاي الأبيض، لكنه يحتوي على مزيج من الأعشاب والتوابل والفواكه أو النباتات الأخرى بالإضافة إلى أوراق الشا.لا يحتوي شاي الأعشاب على مادة الكافيين، ولهذا السبب فهو معروف بخصائصه المهدئة.وهناك أنواع عديدة من شاي الأعشاب، ولكل منها فوائدها الفريدة. ومن أشهرها:شاي البابونج – يساعد على تقليل آلام الدورة الشهرية وتشنجات العضلات، ويحسن النوم والاسترخاء، ويقلل من التوترالرويبوس – يحسن ضغط الدم والدورة الدموية، ويعزز الكولسترول الجيد ويخفض الكولسترول السيئ، ويحافظ على قوة الشعر وصحة الجلد، ويوفر الراحة من الحساسيةالنعناع: يحتوي على المنثول، الذي يمكن أن يهدئ اضطراب المعدة ويعالج الإمساك، ومتلازمة القولون العصبي ودوار الحركة.ويقدم هذا النوع من الشاي أيضًا تخفيفًا للآلام الناتجة عن الصداع التوتري والصداع النصفي.الزنجبيل – يساعد على مكافحة غثيان الصباح، ويمكن استخدامه لعلاج عسر الهضم المزمن ويساعد على تخفيف آلام المفاصل الناجمة عن هشاشة العظام.الكركديه: يخفض ضغط الدم ومستويات الدهون، ويحسن صحة الكبد بشكل عام، ويمكن أن يمنع الرغبة الشديدة في تناول الحلويات غير الصحية، وقد يمنع تكون حصوات الكلى.يأتي الشاي الأخضر من الصين، حيث تتم معالجة الأوراق بالحرارة باستخدام طريقة التسخين أو التحميص، ومن اليابان، حيث يتم طهي الأوراق على البخار.يحتوي الشاي الأخضر على نسبة عالية بشكل استثنائي من مركبات الفلافونويد التي يمكن أن تساعد في تعزيز صحة القلب عن طريق خفض نسبة الكوليسترول السيئ وتقليل تخثر الدم.تشير الدراسات إلى أن هذا النوع من الشاي يمكن أن يساعد أيضًا في خفض ضغط الدم والدهون الثلاثية والكوليسترول الكلي.ووجدت أبحاث أخرى أن الشاي الأخضر له تأثير محتمل على سرطان الكبد والثدي والبروستاتا والقولون والمستقيم.وثبت أيضًا أن هذا النوع من الشاي مضاد للالتهابات، مما يساعد على الحفاظ على البشرة نظيفة ومتوهجة.في السنوات الأخيرة، ازدادت شعبية "الماتشا"، وهو أحد أشكال الشاي الأخضر، وهو مسحوق شاي أخضر ناعم للغاية وعالي الجودة مصنوع من أوراق شجيرات الشاي المزروعة في الظل.ونظرًا لأنه الشكل الوحيد من الشاي الذي يتم تناول أوراقه، فإن الماتشا يحتوي على مضادات أكسدة أكثر من الشاي الأخضر العادي. ويرجح البعض أن كوبًا واحدًا من الماتشا يعادل 10 أكواب من الشاي الأخضر العادي.يتم تحضير الشاي الأسود من أوراق نبات كاميليا سينينسيس، وهو نفس النبات الذي يستخدم لصنع الشاي الأخضر. ويتم تجفيف الأوراق وتخميرها، مما يعطي الشاي الأسود لونًا أغمق ونكهة أكثر ثراءً.على عكس العديد من الأصناف الأخرى، يحتوي الشاي الأسود على الكافيين، لذلك من المهم مراقبة تناولك له.ويحتوي الشاي الأسود على مركبات الفلافونويد التي تقاوم الالتهاب وتدعم وظيفة المناعة الصحية.ولا يقتصر الأمر على مجرد شرب الشاي الأسود للاستفادة من خصائصه الصحية.ويمكن تبخيره وتبريده ثم الضغط عليه على الجروح البسيطة والخدوش والكدمات لتخفيف الألم وتقليل التورم.ويمكن لحمام الشاي الأسود أيضًا أن يخفف الالتهاب الناجم عن الطفح الجلدي والحالات مثل اللبلاب السام.شاي أولونج هو أحد أنواع الشاي الصيني التقليدي المصنوع من نفس النبات المستخدم لصنع الشاي الأخضر والأسود.لكن الفرق يتمثل في كيفية معالجة الشاي: لا يسمح للشاي الأخضر أن يتأكسد كثيرًا، لكن الشاي الأسود يسمح له بالتأكسد حتى يتحول إلى اللون الأسود.يقع شاي أولونج في مكان ما بين الاثنين، لذلك يتأكسد جزئيًا. وهذه الأكسدة الجزئية هي المسؤولة عن لون الشاي الصيني الاسود وطعمه المميز.ويتميز شاي أولونج باحتوائه على مادة الثيانين، وهو حمض أميني يقلل من القلق ويزيد من اليقظة والانتباه. ووجد العلماء أن الثيانين يمكن أن يساعد في الوقاية من الأمراض المعرفية مثل مرض باركنسون والزهايمر .ويحتوي الشاي الصيني الأسود أيضًا على نسبة عالية من مادة البوليفينول، والتي ترتبط بتقليل الالتهاب ومنع نمو السرطان وتقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.