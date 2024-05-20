عاجل.. "توقعات بزلزال مدمر أم حماية لأفرادها".. دوران مثير لحيوانات الرنة يشبه العاصفة

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باتت ظاهرة دوران الحيوانات مقلقة للكثيرين حينما يتم توثيقها عبر مقطع فيديو، والذي حدث مؤخرا مع دوران مفاجيء لحيوانات الرنة.

وبعيدا عن التفسير العلمي لظاهرة دوران أي حيوان أو سرب من الطيور، فإن ذلك يعيد للأذهان ظاهرة دوران الأغنام التي سبقت وقوع زلزال تركيا المدمر.



دوران حيوانات الرنة:



تجمع الغربان قبل زلزال اليابان:



دوران أسراب الطيور في اليابان:



دوران الأغنام والبط:

دوران أغنام الأردن:

أغنام الصين:

وقد انتشر على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق دوران مثير للمئات من حيوانات الرنة في دائرة متصلة.ويظهر الفيديو دوامة شكلتها حيوانات الرنة في منطقة مورمانسك شمال غربي روسيا.وبحسب ما تم تداوله فقد التقطت طائرة من دون طيار لقطات مذهلة لـ"إعصار" شكّله حيوان الرنة في الدائرة القطبية الشمالية، ما يجعل من المستحيل على الحيوانات المفترسة استهداف فرد في القطيع.وقد شوهدت الحيوانات تشكل حلقة عندما يتعرض للتهديد، ويضع الذكور الأيائل الإناث في المركز والمنتصف، لحمايتها من الحيوانات المفترسة.لكن دوران الحيوانات عامة بطريقة مفاجئة يثير الجدل بين رواد مواقع التواصل والذي يعيد الأذهان لظاهرة دوران الأغنان الذي سبق وقوع زلزال تركيا المدمر.وفي وقت سابق نشرت فتاة في اليابان قبل وقوع الزلزال الذي ضرب البلاد، مقطع فيديو لتجمعات الآلاف من الغربان.وكتبت الفتاة حينها قائلة: "تظهر الغربان الآن بأعداد كبيرة حول محطة ناغانو.. قد يكون هذا علامة على حدوث زلزال، لذا يرجى توخي الحذر".وبعد وقوع الزلزال ظهرت صور للكارثة، حيث تشققت الشوارع وتدمرت.كما أظهرت إحدى الصور انهيار مبنى سقط بالكامل بمن فيه بسبب قوة الهزات التي بلغت 7.6 على مقياس ريختر.أيضا وثق أيضا مقطع فيديو، تجمعا غير مسبوق لأسراب من الطيور في اليابان.وأثارت الظاهرة حينها جدلا واسعا، خاصة أنها تزامنت مع ظواهر أخرى، مثل دوران الحيوانات فى دوائر بدون أي سبب ظاهر.وتعتمد الطيور على البصر أكثر من اعتمادها على حاسة السمع لمراقبة العالم من حولها.ولذا فإن حاسة السمع تأتي في المرتبة الثانية في الأهمية بعد البصر، لكن بعض الطيور يمكنها سماع أصوات يتراوح ترددها ما بين 1 و4 هيرتز.العجيب أنه قبل وقوع زلزال تركيا المدمر في فبراير 2023، والذي ضرب عدة مدن فيها، إضافة إلى الشمال السوري، سبق الزلزال ظاهرة مشابهة وهي دوران للأغنام والبط والذي وقع في أكثر من دولة، ما حيّر العلماء حينها ، والذي أعقبه الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا وخلف آلاف الضحايا.وفي ديسمبر 2022 وثق مقطع فيديو قطيعا من الأغنام يدور حول نفسه في محافظة الكرك بجنوب الأردن.وردّت وزارة الزراعة حينئذ بإصدار بيان أوضحت فيه أن فريقا فنيا أجرى كشفا على الأغنام بعد تحديد الموقع، ولم يظهر وجود أي أمراض.وفسّرت الوزارة هذا الحدث بأنه "سلوك أمومة" لأغنام تبحث عن مواليدها في الحظيرة.في حين أفادت دائرة الإفتاء الأردنية بأنها "ستجتمع لدراسة الظاهرة، والبحث عن كافة الأحاديث النبوية التي تشير إلى علامات الساعة واقترابها"، قبل أن تستبعد ارتباط الظاهرة قطعيا بتلك العلامات.كما تم إجراء جولة ميدانية مصوّرة في سهول محافظة إربد بشمال البلاد، واطّلع على واقع العديد من قطعان الأغنام فيها، واستمع لآراء رعاتها؛ باعتبارهم الأقرب والأعرف بها.وتباينت آراء الرعاة في طريقة الوصف، ولكنها لم تختلف من حيث المبدأ، إذ رأى بعضهم أن ما حدث لأغنام الكرك دليل على إصابتها بالمرض، بينما قال آخرون إنه سلوك اعتيادي تقوم به في بعض الحالات التي تتعلّق بمرعاها.كما وثقت كاميرات مراقبة ظاهرة أيضا في ديسمبر 2022 أيضا ، ظاهرة غريبة لقطيع من الأغنام في منغوليا الداخلية شمالي الصين.وبدأ القطيع حينها يسير بنمط دائري واستمر في الدوران بدون توقف لمدة 12 يوما، ما تسبب في إثارة الخوف ونشر الشائعات حول سبب ذلك السلوك.