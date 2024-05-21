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مطر غزير.. السيول القوية تقطع الطرق وسط تقلبات جوية على هذه المناطق (فيديو)

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سيول جارية
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على مدار 24 ساعة جرت السيول المتدفقة وقطعت الطرق وملأت الأودية والشعاب، نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار وزخات البرد على مناطق مختلفة من المملكة.اضافة اعلان

تقلبات جوية وأمطار وسيول مع رياح نشطة

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول وقطعت الطرق بالمدينة المنورة وتدفقت بقوة في عسير مع نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.


يأتي هذا مع استمرار تساقط أمطار غزيرة يصاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، خاصة المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة.


 في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض والقصيم.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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