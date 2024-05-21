مطر غزير.. السيول القوية تقطع الطرق وسط تقلبات جوية على هذه المناطق (فيديو)

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مدار 24 ساعة جرت السيول المتدفقة وقطعت الطرق وملأت الأودية والشعاب، نتيجة تساقط
كميات غزيرة من الأمطار وزخات البرد على مناطق مختلفة من المملكة.
تقلبات
جوية وأمطار وسيول مع رياح نشطةوأظهرت
مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول وقطعت الطرق
بالمدينة المنورة وتدفقت بقوة في عسير مع نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة
والغبار.
يأتي هذا مع استمرار تساقط أمطار غزيرة يصاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، خاصة المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
📍سيول غرب #محايل_عسير— طقس (@tqqs) May 20, 2024
الاثنين ١٢ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ
20 مايــو 2024م
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أمطار
رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيولوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار
رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد
على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة.
في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض والقصيم.
📍مباشر— طقس (@tqqs) May 20, 2024
سيول قوية تقطع طريق
مهدالذهب العمق الحناكية
جنوب شرق #المدينه_المنورة
الاثنين ١٢ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ
20 مايــو 2024م
متابعة | بن زويد
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