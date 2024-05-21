من عسير للحدود الشمالية.. الأمن يضبط 17 مخالفًا في حملات على مهربي المخدرات

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية، اليوم الثلاثاء، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.





إحباط تهريب 220 كيلوجرامًا من القات



ضبط 4 أشخاص لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين



ضبط شخص لتهريبه مادة الحشيش



إحباط تهريب 75 كيلوجرامًا من القات



القبض على 3 أشخاص لترويجهم الحشيش



ضبط 6 مخالفين لنظام البيئة



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

