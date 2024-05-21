من عسير للحدود الشمالية.. الأمن يضبط 17 مخالفًا في حملات على مهربي المخدرات

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استمرارًا
للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات
الأمنية، اليوم الثلاثاء، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.
إحباط
تهريب 220 كيلوجرامًا من القات ففي
منطقة عسير، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة تهريب 200
كيلوجرام من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم
المضبوطات لجهة الاختصاص.
ضبط
4 أشخاص لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتينوفي
الحدود الشمالية، قبضت المديرية العامة
لمكافحة المخدرات على 4 مواطنين بمنطقة الحدود الشمالية لترويجهم مادة الحشيش
المخدر و1,754 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات
النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
ضبط
شخص لتهريبه مادة الحشيش وفي
جازان، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن لترويجه 67 كيلوجرامًا من
مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى
النيابة العامة.
إحباط
تهريب 75 كيلوجرامًا من القات في
الوقت نفسه، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على 4
مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 75 كيلوجرامًا من نبات
القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم
والمضبوطات لجهة الاختصاص.
القبض
على 3 أشخاص لترويجهم الحشيش وفي
منطقة تبوك، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 3 مواطنين بمنطقة تبوك
لترويجهم 15.9 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات
النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
ضبط
6 مخالفين لنظام البيئة كما
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 5 مقيمين مُخالفين لنظام البيئة من الجنسيات
اليمنية والباكستانية والنيبالية والبنجلادشية والهندية لاستغلالهم الرواسب في
المنطقة الشرقية، يعملون على معدات تستخدم في نقل وتجريف التربة، وتم تطبيق
الإجراءات النظامية بحقهم.
وضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لارتكابه مخالفة التخييم دون ترخيص بمحمية الملك سلمان الملكية بمنطقة تبوك.
ضرورة
الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدراتوتهيب
الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن
أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وبينت أن ذلك يتم من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.