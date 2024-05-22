بهذه المناطق.. أمطار غزيرة وسيول جارية ورياح نشطة مغبرة (فيديو)

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شهدت مناطق مختلفة من المملكة تساقط أمطار غزيرة أدت لجريان السيول التي ملأت الأودية والشعاب، وصاحبها زخات من البرد الكثيف ورياح نشطة مغبرة.





الثلاثاء ١٣ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ

21 مايــو 2024م

متابعة | فايز الاكلبي

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. pic.twitter.com/FS47ULaYjY 📍سيل مليح غرب #بيشة الثلاثاء ١٣ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ21 مايــو 2024ممتابعة | فايز الاكلبي May 21, 2024

تقلبات جوية وأمطار وسيول مع رياح نشطة



أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر





الثلاثاء ١٣ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ

21 مايــو 2024م

متابعة | رشود الحارثي

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. pic.twitter.com/6LGrzOAVJZ 📍امطار غزيرة شمال غرب #ابها الثلاثاء ١٣ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ21 مايــو 2024ممتابعة | رشود الحارثي May 21, 2024

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول المتدفقة وتكونت البرديات مع الأمطار التي صاحبها نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.