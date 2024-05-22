بهذه المناطق.. أمطار غزيرة وسيول جارية ورياح نشطة مغبرة (فيديو)

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شهدت مناطق مختلفة من المملكة تساقط أمطار غزيرة أدت
لجريان السيول التي ملأت الأودية والشعاب، وصاحبها زخات من البرد الكثيف ورياح نشطة
مغبرة.
📍سيل مليح غرب #بيشة— طقس (@tqqs) May 21, 2024
الثلاثاء ١٣ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ
21 مايــو 2024م
متابعة | فايز الاكلبي
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تقلبات جوية وأمطار وسيول مع رياح نشطةوأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل
الاجتماعي، كيف جرت السيول المتدفقة وتكونت البرديات مع الأمطار التي صاحبها نشاط
للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.
أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيولوفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني
للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة
برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، قد تمتد إلى
مرتفعات مكة المكرمة.
الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرفيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول
أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في
أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.
📍امطار غزيرة شمال غرب #ابها— طقس (@tqqs) May 21, 2024
الثلاثاء ١٣ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ
21 مايــو 2024م
متابعة | رشود الحارثي
.
. pic.twitter.com/6LGrzOAVJZ