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بهذه المناطق.. أمطار غزيرة وسيول جارية ورياح نشطة مغبرة (فيديو)

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سيول جارية
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شهدت مناطق مختلفة من المملكة تساقط أمطار غزيرة أدت لجريان السيول التي ملأت الأودية والشعاب، وصاحبها زخات من البرد الكثيف ورياح نشطة مغبرة.اضافة اعلان


تقلبات جوية وأمطار وسيول مع رياح نشطة

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول المتدفقة وتكونت البرديات مع الأمطار التي صاحبها نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.


أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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برديات كثيفة.. تقلبات جوية وأمطار وسيول مع رياح نشطة على مناطق المملكة (فيديو)

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