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كل الأنظار تتجه إليهما.. لماذا أصبح مرصدا "سدير وتمير" قطبي رؤية الأهلّة؟

مرصد تمير 11
مرصد تمير
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مع اقتراب رؤية هلال شهر رمضان المبارك أو هلال شهر شوال وأيضا شهر ذي الحجة تتطلع كل الأنظار إلى مراقبة ما يصدر عن مرصدي "تمير وسدير" لمعرفة الرؤية الشرعية والاحتفاء بقدوم كل من رمضان المبارك وعيد الفطر إضافة إلى دخول شهر ذي الحجة.اضافة اعلان

مرصدا تمير وسدير:

وبحسب ما ذكره مراسل قناة العربية، عبد المحسن الحربي، فإن السر الذي جعل سدير و تمير قطبي رؤية الأهلة، هو تميزهما بوجود شخصيات في الترائي سجلوا رسميا بعد اختبارات طبية.
وأوضح أيضا أنه قبلت أوراقهم من اللجنة الإشرافية لرصد الأهلة بإشراف وزير العدل وأبرزهم عبدالله الخضيري من سدير ومتعب البرغش من تمير.
وتابع قائلا:" يؤكد هذا الكلام أن سدير صارت في طليعة الأخبار منذ 40 عاما، مع بداية عمل ابنها الرائي عبدالله الخضيري.
 أما تمير التي يتذكر أهلها أنهم صاموا قضاء يوم من رمضان عام 1360 هجري، لأن مندوب إمارة المجمع وقتها تأخر في الوصول إلى تمير وما خبرهم بدخول رمضان إلا ظهر اليوم الأول من رمضان.

بيان المحكمة العليا عن الدعوة لرؤية هلال رمضان:

ويوم الجمعة الماضي دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم الأحد 29 / 8 / 1445هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 10 / 3 / 2024م.
 وجاء ذلك في إعلان للمحكمة العليا فيما يلي نصه:
 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
 فنظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (179 / هـ) وتاريخ 1 / 8 / 1445هـ أن يوم الأحد 1 / 8 / 1445هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 11 / 2 / 2024م، هو غرة شهر شعبان لعام 1445هـ؛ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الأحد 29 / 8 / 1445هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 10 / 3 / 2024م.
 وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.
 وتأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

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