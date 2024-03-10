عاجل.. بدء الاستعدادات لتحري رؤية هلال شهر رمضان بمختلف مراصد المملكة

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في الوقت الذي تتحرى فيه 10 مراصد في المملكة رؤية الهلال، يترقب المسلمون في شتى أنحاء العالم، اليوم الأحد، رؤية هلال شهر رمضان المبارك.







بدء الاستعدادات لتحري رؤية هلال شهر رمضان



تحري شروق الشمس وغيابها



مراصد المملكة جاهزة لرؤية هلال رمضان



المحكمة العليا تدعو لتحري هلال رمضان



أهم مراصد في المملكة رؤية الهلال

1 - مرصد سدير



2 - مرصد تمير



3 - مرصد مكة



ومن مبدأ قول الرسول الكريم "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وإن غم عليكم فأكمل الشهر"، تجرى الاستعدادات المكثفة في مختلف مناطق المملكة، لاستطلاع رؤية هلال شهر رمضان، حيث أوضح خبراء الطقس والأرصاد أن السماء صافية.وفي مثل هذا الوقت من كل عام، يبدأ الرصد من دخول شهر رجب وحتى دخول شهر رمضان، ويتم خلال تحري شروق الشمس وغيابها، ومتابعة منازل القمر، وخروجه من الشرق للغرب بما يسهل رؤية هلال رمضان.وفي تصريحات لـ"العربية"، كشف الرائي متعب البرغش أنه في إقليم سدير 3 مراصد، تمير وحوطة سدير والمجمعة.وأكد أن الجهة المسؤولة عن إعلان دخول رمضان أو إكمال شهر شعبان هي المحكمة العليا، وهناك عدد من المترائين في هذه المراصد، ويتبعون وزارة العدل ويبذلون جهدًا كبيرًا لرصد الهلال.وفي وقت سابق، أعلنت المحكمة العليا أنه لمن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة وأعربت عن أملها "ممن لديه القدرة على الترائي، الاهتمام بهذا الأمر".ويعتبر مرصد "سدير" التابع لجامعة المجمعة، من أشهر مراصد المملكة والواقع في حوطة سدير على طريق الملك خالد، واختيرت مدينة حوطة سدير لرصد وترائي الأهلة من قبل فريق علمي متخصص من أساتذة الفلك بجامعة الملك سعود قديمًا، والذين أمضوا ما يقارب من 6 أشهر، حتى أجمعوا على تحديد موقع يقع جنوب غرب مدينة حوطة سدير كأفضل موقع للترائي، ومتابعة حركة الأجرام السماوية والمجموعات النجمية.وفي عام 1436هـ، تم تأسيس مرصد تمير بإشراف من بلدية تمير، ومنذ ذلك الوقت وهو يشارك بقية مراصد المملكة في رؤية الأهلة، وذلك بعد دعوة من المحكمة العليا بالمملكة للتحري.ويقع المرصد في منطقة جبلية مرتفعة تتميز بأنها كثيرة الأحجار وقليلة الأتربة مما يسهل عملية الرؤية، والتي تمثل بعدًا مهمًا في عملية التحري.كما يعتبر مرصد مكة أيضًا من أقدم المراصد في المملكة واتخذ في البداية من جبل أبي قبيس مقرًا له، وذلك في عهد الملك المؤسس، ومؤخرًا انتقل إلى برج الساعة في مكة المكرمة الذي يُعتبر ثالث أطول مبنى في العالم.