عاجل.. 72 ساعة مُحملة بالأمطار.. الأرصاد يُنبه والدفاع المدني يحذر.. ماذا يحدث؟

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تحذيرًا عاجلًا للمواطنين في عدة مناطق، متوقعًا أن تشهد هذه المناطق تساقطًا لأمطار رعدية خلال الأيام المقبلة.



أمطار رعدية على الرياض وعدد من المناطق:



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر:



أمطار وبرد:



تقلبات جوية في المملكة:

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن الحالة المطرية بدأت من السبت وتستمر حتى يوم الثلاثاء. وتشمل هذه الأمطار مناطق مختلفة في المملكة، وذلك على النحو التالي.1 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل "العهد ووادي الفرع".2 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل "الطائف والعرضيات وميسان وأضم والكامل".3 – منطقة الباحة، وتشمل "بلجرشي والمندق وقلوة والمخواة والحجرة وبني حسن والقرى والعقيق وغامد الزناد".4 – منطقة عسير، وتشمل "المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وخميس مشيط ومحايل وأبها وأحد رفيدة وطريب وتثليث".5 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة والفطيحة وهروب وبيش وصبيا”.6 - منطقة الرياض، وتشمل "العاصمة والدرعية والحريق وحوطة بني تميم والسليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف وشقراء والمزاحمية ورماح والمجمعة وثادق والغاط والزلفي ومرات وحريملاء".وأشار إلى أن هذه التحذيرات تصدر في ظل تأثير حالة جوية غير مستقرة تجتاح المملكة، مما يتطلب اتخاذ التدابير اللازمة واتباع الإرشادات الصادرة من الجهات الرسمية.في السياق ذاته، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية.كما دعت إلى عدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، من اليوم السبت حتى يوم الثلاثاء المقبل.وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل الطائف والعرضيات وميسان وأضم والكامل، ومناطق جازان وعسير والباحة.وأشارت إلى أن منطقة الرياض ستتأثر بأمطار خفيفة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل، الرياض العاصمة والدرعية والدوادمي وعفيف والقويعية والأفلاج وحوطة بني تميم والحريق وشقراء والمزاحمية ورماح والمجمعة وثادق والغاط والزلفي ومرات وحريملاء، وستتأثر منطقة مكة المكرمة لتشمل تربة ورنية والمويه والخرمة، ومنطقة المدينة المنورة.كما نبه المركز من هطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم / ساعة, مثيرة للأتربة والغبار وتؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وارتفاع الأمواج على السواحل.وذلك على منطقة جازان وتشمل ( بيش، الدرب، صبيا، أبو عريش، الطوال، صامطة، الحرث، أحد مسارحة، العارضة، فيفاء، الدائر، الريث، هروب، العيدابي، الخوبة ) ومنطقة عسير وتشمل (أبها، خميس مشيط، بيشة، النماص، تنومة، بلقرن، رجال المع، بارق، محايل، المجاردة ، طريب، تثليث) ومنطقة الباحة وتشمل (الباحة، بلجرشي، المندق، قلوة، المخواة، بني حسن ، الحجرة، غامد الزناد، القرى ، العقيق)، ومنطقة مكة المكرمة وتشمل (الطائف، العرضيات، ميسان، أضم، الكامل) تستمر حتى يوم الثلاثاء القادم .