أمطار ورياح.. تحذير من اتساع رقعة السُحب الرعدية الأسبوع القادم بهذه المناطق

أ أ

حذر خبراء الأرصاد من اتساع رقعة السُحب الرعدية الأسبوع القادم على مناطق مختلفة من المملكة.

وحسب "طقس العرب"، فإنه من المتوقع أن يزداد تأثر المملكة بالأحوال الجوية غير المُستقرة خلال الأسبوع القادم، مما يؤدي إلى اتساع رُقعة نشاط السُحب الرعدية، وتشمل بذلك أنحاء مُتفرقة بإذن الله، ويُرافقها هطول بعض الأمطار بالإضافة إلى نشاط في الرياح المُثيرة للغبار والأتربة.





ويُتوقع بمشيئة الله أن تستمر فرص تكاثر السُحب الركامية فترة ما بعد الظهر والمساء قادم الأيام على مُرتفعات شرق جازان وعسير، وقد تطال الباحة، ويُرافقها هطول أمطار مُتفاوتة الغزارة مصحوبة بحدوث الرعد أحيانًا.





أمطار مُتفرقة على غرب ووسط المملكة



ويُتوقع أن يتسع نطاق نشاط السُحب الرعدية تدريجيًا خلال الأسبوع القادم لتمتد فرص تكاثر السُحب الرعدية على أجزاء من مُرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما وتطال أجزاء من مناطق حائل والقصيم والرياض خاصة المُحافظات الشمالية والشمالية الغربية ويُرافقها هطول بعض الأمطار والتي يصحبها حدوث الرعد في بعض الأوقات.

ويُحتمل أن تترافق هذه السُحب بنشاط للرياح الهابطة المُثيرة للعواصف الغبارية محليًا مما يؤدي إلى تدني كبير في مدى الرؤية الأفقية في بعض الأنحاء.





أمطار وسيول وبرد على هذه المناطق



الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحذر



وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأضاف "الأرصاد" بأن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة.وحذر الدفاع المدني، من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة، مع أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي