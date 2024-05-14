أخطر جسم على وجه الأرض.. يقتلك بعد 5 دقائق فقط من النظر إليه!

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قد يبدو الأمر خارقًا للطبيعة؛ لكنْ هناك جسم حقيقي مميت جدًا لدرجة أن مجرد النظر إليه قد يؤدي إلى مقتلك.

ولا يستغرق الأمر أكثر من البقاء لمدة 300 ثانية فقط في الغرفة التي تسمى "قدم الفيل" وهي عبارة عن كتلة بعرض 2 متر من الحمم المتصلبة التي تشكلت من القلب المنصهر لمفاعل تشيرنوبيل النووي.

وبسبب الإشعاع الشديد، لم يتم التقاط سوى عدد قليل من الصور لهذه الغرفة.

وحتى بعد مضي ما يقرب من 40 عامًا على الانهيار، قد يكون الدخول إلى الغرفة بهذا الجسم مميتًا وقد يستمر التهديد لقرون قادمة.

وفي 26 إبريل 1986، شهد المفاعل رقم 4 في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية في أوكرانيا زيادة غير متوقعة في الطاقة.

وعندما فشلت إجراءات الإغلاق الطارئة، ارتفعت درجات الحرارة في القلب إلى مستويات أعلى. وعند إدخال قضبان التحكم التي تبطئ التفاعل، كان الوقت قد فات وتسببت درجات الحرارة الشديدة في تشقق القضبان.

وسرعان ما تبخر ماء التبريد، مما أدى إلى زيادة الضغط حتى انفجر المفاعل نفسه في أسوأ كارثة نووية في تاريخ البشرية، بحسب صحيفة "ديلي ميل".





الغرفة الأخطر على الكوكب



مستوى الإشعاع في غرفة قدم الفيل



صور لقدم الفيل



مرض إشعاعي



وفي ذلك الخريف، بينما كانت أطقم الطوارئ تكافح لاحتواء الإشعاع، اكتشفوا غرفة أسفل المفاعل أصبحت واحدة من أخطر الأماكن على هذا الكوكب.وأصبح المفاعل ساخنًا جدًا لدرجة أن الفولاذ والخرسانة المستخدمة لحماية قلب المفاعل ذابت وتحولت إلى حمم مشعة.لكن أطقم التنظيف الأولية قالت إن هذه المادة لم تكن في الواقع وقودًا نوويًا من المفاعل.وعند ارتفاع درجة الحرارة في قلب المفاعل، قام بإذابة المواد المستخدمة لإيوائه والتي سقطت ببطء عبر أرضية المفاعل.وعندما شقت طريقها عبر الأنابيب والخرسانة في المفاعل رقم 4، التقطت المادة المزيد من المكونات، وتغيرت وتحولت إلى فوضى معقدة من المواد الكيميائية المشعة.وعندما برد هذا الخليط من الرمل والخرسانة والوقود النووي أخيرًا، تحول إلى مادة جديدة تسمى الكوريوم.وكتلة واحدة من الكوريوم، التي سقطت في ممر البخار أسفل المفاعل، أصبحت تعرف باسم "قدم الفيل" بسبب شكلها المميز.في عام 1986، كانت "قدم الفيل" تفرز 10000 رونتجن (مقياس للإشعاع) في الساعة - حوالي 1000 مرة من الجرعة المطلوبة للإصابة بالسرطان.وفي السياق، فإن ساعة من الإشعاع عند هذا المستوى تعادل الحصول على أربعة ملايين ونصف من الأشعة السينية على الصدر.في 30 ثانية من التعرض، سوف يشعر الشخص بالدوار والتعب خلال أسبوع. وبعد دقيقتين في الغرفة، ستبدأ الخلايا بالنزيف، وبعد أربع دقائق يبدأ القيء والإسهال والحمى. وبعد خمس دقائق فقط، يصبح من شبه المؤكد أنه سيموت بعد يومين.وعندما وصل أفراد طاقم التنظيف، وجدوا أن قدم الفيل لا تزال مشعة جدًا بحيث لا يمكن الاقتراب منها. وباستخدام كاميرا تم تجميعها على عجل على عجلات، تمكن الطاقم من الحصول على صورة لها.وبعد مرور عشر سنوات، تمكنت وزارة الطاقة الأمريكية، التي وثقت حادث تشيرنوبيل على نطاق واسع، من الحصول على بعض الصور لقدم الفيل.وفي بعض الصور، يظهر رجل يرتدي معطفًا برتقاليًا، يُعتقد أنه أرتور كورنييف، نائب مدير تابوت محطة تشيرنوبيل أو "هيكل المأوى" الذي غطي بناء الوحدة رقم 4 في محطة تشيرنوبيل. وقد تم تصميمه للحد من التلوث الإشعاعي للبيئة بعد الكارثة.والتقط أرتور هذه الصورة لنفسه باستخدام كاميرا متأخرة زمنيًا للحد من تعرضه للإشعاع. وفي ذلك الوقت، كانت فقاعة الكوريوم تنبعث منها حوالي عُشر الإشعاع الذي كانت تصدره في الأصل.ونجا أرتور بالفعل من هذه التجربة، حيث قام بمئات الرحلات لزيارة موقع الكارثة وشاهد "قدم الفيل" أكثر من أي شخص آخر.وفي عام 2021، كان لا يزال يعيش في أوكرانيا بحسب إحدى الصحف المحلية، لكن من غير المعروف ما إذا كان لا يزال على قيد الحياة.ومع ذلك، فحتى التعرض لمدة 500 ثانية من شأنه أن يسبب مرضًا إشعاعيًا خفيفًا، في حين أن ساعة واحدة قد تكون قاتلة.وظلت مستويات الإشعاع بالقرب من "قدم الفيل" مرتفعة للغاية لدرجة أنها تداخلت مع الفيلم المستخدم في تصويره.وفي عام 2016، تم وضع مأوى من الخرسانة والفولاذ يسمى "الحبس الآمن الجديد" فوق المفاعلات لمنع أي تسربات أخرى. وتم تعزيزه بهيكل فولاذي لضمان عدم تطاير غبار اليورانيوم في حالة حدوث انفجار آخر.ونظرًا لأن الكوريوم نادر جدًا، حيث تم إنتاجه خمس مرات فقط في التاريخ، فلا أحد متأكد تمامًا من فهم كيفية التغير الذي طرأة على "قدم الفيل" بمرور الوقت.وفي حين أن المواد النووية تبرد ببطء، فمن المرجح أن تظل خطرة لسنوات عديدة قادمة.