طقس غير مستقر.. مياه الأمطار والسيول تملأ الأودية والشعاب مع حبات البرد (فيديو)

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مع طقس غير مستقر وتقلبات جوية، جرت السيول كالأنهار، وملأت الأودية والطرق والشعاب نتيجة تساقط أمطار غزيرة على مناطق المملكة.





مياه الأمطار والسيول تملأ الأودية والشعاب





شرق

الثلاثاء ٦ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ

14 مايو 2024م

متابعة | عبيد مغيرق

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. pic.twitter.com/qEykFEPfeQ 📍سيل وادي الخمرة جنوب #تربة شرق #الطائف الثلاثاء ٦ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ14 مايو 2024ممتابعة | عبيد مغيرق May 14, 2024

أمطار وسيول وبرد على هذه المناطق



أمطار وسيول وبرد على 6 مناطق



الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحذر



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل، الأمطار الغزيرة التي أدت لجريان السيول مع تساقط حبات البرد.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأضاف "الأرصاد" بأن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة.في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، والأجزاء الشرقية من مكة المكرمة.كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شمال المملكة.وحذر الدفاع المدني، من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة، مع أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.