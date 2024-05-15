الأربعاء، 07 ذو القعدة 1445 ، 15 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

طقس غير مستقر.. مياه الأمطار والسيول تملأ الأودية والشعاب مع حبات البرد (فيديو)

45غ45غ6
سيول جارية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

مع طقس غير مستقر وتقلبات جوية، جرت السيول كالأنهار، وملأت الأودية والطرق والشعاب نتيجة تساقط أمطار غزيرة على مناطق المملكة.اضافة اعلان

مياه الأمطار والسيول تملأ الأودية والشعاب

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل، الأمطار الغزيرة التي أدت لجريان السيول مع تساقط حبات البرد.

أمطار وسيول وبرد على هذه المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.


أمطار وسيول وبرد على 6 مناطق

وأضاف "الأرصاد" بأن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة.
في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، والأجزاء الشرقية من مكة المكرمة.
كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شمال المملكة.

الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحذر

وحذر الدفاع المدني، من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة، مع أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضا

تقلبات جوية.. أمطار غزيرة والسيول تُحوّل الأودية والشعاب لبحيرات (فيديو)

من الشرقية لعسير.. ضبط 11 شخصًا في هجمات مباغتة على تجار المخدرات

تفاصيل مؤثرة.. ما لا تعرفه عن أول "طفل أنابيب" في العالم

الغطاء النباتي بالمملكة.. بوادر صياغة مستقبل الحقبة الخضراء

متى تكون لدغة الحشرات مهددة للحياة؟.. تعرف على أبرز العلامات

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

45455 7:43 ص الأربعاء، 08 مايو 2024

سيول جارية.. استمرار الحالة المطرية مع تقلبات جوية على هذه المناطق (فيديو)

3344 7:49 ص الثلاثاء، 07 مايو 2024

لليوم السابع.. استمرار تساقط الأمطار وجريان السيول مع البرد على هذه المناطق (فيديو)

645ف 7:37 ص الإثنين، 06 مايو 2024

أنهار جارية.. سيول متدفقة وأمطار غزيرة وتقلبات جوية بالرياض وهذه المناطق (فيديو)

6556غ 7:46 ص الأحد، 28 أبريل 2024

السيول فوق الأرصفة.. حالة مطرية مع تقلبات جوية على مكة وهذه المناطق (فيديو)