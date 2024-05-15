طقس غير مستقر.. مياه الأمطار والسيول تملأ الأودية والشعاب مع حبات البرد (فيديو)

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مع طقس غير مستقر
وتقلبات جوية، جرت السيول كالأنهار، وملأت الأودية والطرق والشعاب نتيجة تساقط أمطار
غزيرة على مناطق المملكة.
مياه الأمطار والسيول
تملأ الأودية والشعابوأظهرت مقاطع فيديو تم
تداولها على مواقع التواصل، الأمطار الغزيرة التي أدت لجريان السيول مع تساقط حبات
البرد.
📍سيل وادي الخمرة جنوب #تربة— طقس (@tqqs) May 14, 2024
شرق #الطائف
الثلاثاء ٦ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ
14 مايو 2024م
متابعة | عبيد مغيرق
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أمطار وسيول وبرد على هذه المناطقوفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز
الوطني للأرصاد بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
أمطار وسيول وبرد على 6 مناطقوأضاف "الأرصاد" بأن هذه الحالة تؤدي إلى
جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق
جازان، عسير، الباحة.
في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، والأجزاء الشرقية من مكة المكرمة.
كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شمال المملكة.
📍سيول #رجال_ألمع— طقس (@tqqs) May 13, 2024
بمنطقة #عسير
الاثنين ٥ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ
13 مايو 2024م
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