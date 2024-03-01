للتنزه أيام العطلات.. أفضل الأنشطة في حديقة "فان بارك" بتبوك

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تتمتع مدينة تبوك بموقع جغرافي حيوي ومُتميّز كان له عبر التاريخ أكبر الأثر كمعبر للحجاج والتجار الوافدين من خارج المملكة.
هذا إضافةً إلى ما تضمه من مواقع أثرية عريقة ومُنتزهات ترفيهية خضراء مثالية لاستقبال العائلات والأطفال أكثرها شعبية حديقة "فن بارك تبوك" أو "المرح".
حديقة فن بارك تبوكوتعد حديقة فن بارك تبوك، أحد أجمل منتزهات تبوك
الترفيهية، بما تتحتوي عليه من أشجار نخيل ومسطحات خضراء تبعث على الاسترخاء بين
أحضان الطبيعة بعيدًا عن صخب المدينة.
كما تعتبر هذه الحديقة واحدة من أجمل وأفضل وجهات السياحة العائلية التي يقصدها العديد من الأفراد خلال أيام العطلات الرسمية.
كما تعتبر حديقة فن بارك واحدة من الحدائق والمنتزهات الترفيهية المتنوعة في مدينة تبوك التي تحتوي العديد من المرافق والخدمات التي تساعد في الاستمتاع بعدد مختلف من الأنشطة.
أهم الأنشطة التي يُمكن القيام بها في حديقة فن بارك
تبوك:
التجول واستكشاف الحديقة:بمجرد زيارتك حديقة فن بارك تبوك ينبغي أن تبدأ يومك
بالتجول في الحديقة من أجل اكتشاف المرافق، والخدمات التي تتوفر لكافة الزوار، فضلًا
عن كون التجول في أرجاء المكان سيساعد في تأمل الطبيعة الخلابة التي تزين المكان
من حولك.
ويحتوي المكان على عدد كبير من أشجار النخيل والأشجار المورقة والنباتات المختلفة التي تتواجد بين طيات المساحات الخضراء المسطحة الواسعة.
التخلص من الطاقة السلبية:كما سيكون من الرائع السير حافي القدمين أعلى الأعشاب
والنباتات المتواجد في الحديقة؛ مما يساعد في التخلص من الطاقة السلبية. لهذا يمكن
اعتبار هذه الحديقة واجهة مثالية من أجل الاسترخاء والاستجمام في أيام العطل بشكل
خاص.
المقاعد وأماكن الجلوس والاستراحة:كما تم تجهيز الحديقة لتحتوي عددًا من المقاعد وأماكن
الجلوس والاستراحة التي تساعد في الاستراحة بينما تتجول في أرجاء المكان، وتساعد
في تأمل المنطقة من حولك. لهذا من
الأفضل أن تكون جولتك في أرجاء الحديقة برفقة أشخاصك المفضلين كعائلتك.
أو يمكنك قراءة القرآن الكريم بتدبر وسط هذه الأجواء الطبيعية الرائعة، أو اصطحاب كتابك المفضل من أجل الاستمتاع بقراءته بين أحضان الطبيعة الخضراء الخلابة.
التقاط الصور التذكارية:تضم فن بارك تبوك مسطحات خضراء وأشجار نخيل ونوافير
وديكورات مُميّزة ما يجعل المكان مثالي للاسترخاء والاستجمام في هدوء، مع التقاط
أروع الصور التذكارية المُوّثقة للرحلة.
ألعاب الأطفال: الاستمتاع بنزهة عائلية بصُحبة الأطفال الذين يُمكنهم
استقلال الألعاب الكهربائية المُتنوعة المُلائمة لمُختلف الأعمار.
تناول الطعام:كما يُمكنكم الجلوس والاستمتاع بتناول وجبة خفيفة في
الحديقة أو شراء العصائر الطبيعية والمُثلجات من المِحال المُنتشرة عبر الحديقة.
فنادق قريبة من مُنتزه فن بارك تبوك
فندق سويس:فندق سويس إن تبوك أحد افضل فنادق تبوك فئة 4 نجوم والتي
تبعد عن فن بارك تبوك مسافة 6.7 كم أي ما يُعادل القيادة لمدة 11 دقيقة عبر طريقي
الأمير سلطان والملك فهد.
فندق هوليداي إن تبوك:
فندق هوليداي إن تبوك أحد أفضل فنادق تبوك فئة 4 نجوم والتي تبعد عن فن بارك تبوك مسافة 6.7 كم أي ما يُعادل القيادة لمدة 12 دقيقة عبر طريقي الملك فهد والأمير سلطان.