للتنزه أيام العطلات.. أفضل الأنشطة في حديقة "فان بارك" بتبوك

أ أ



تتمتع مدينة تبوك بموقع جغرافي حيوي ومُتميّز كان له عبر التاريخ أكبر الأثر كمعبر للحجاج والتجار الوافدين من خارج المملكة.

هذا إضافةً إلى ما تضمه من مواقع أثرية عريقة ومُنتزهات ترفيهية خضراء مثالية لاستقبال العائلات والأطفال أكثرها شعبية حديقة "فن بارك تبوك" أو "المرح".





حديقة فن بارك تبوك







أهم الأنشطة التي يُمكن القيام بها في حديقة فن بارك تبوك:



التجول واستكشاف الحديقة:







التخلص من الطاقة السلبية:







المقاعد وأماكن الجلوس والاستراحة:



التقاط الصور التذكارية:







ألعاب الأطفال:



تناول الطعام:







فندق سويس:



موقع فن بارك تبوك:

