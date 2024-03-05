هل يمكن إرفاق عقد إيجار غير مدرج في "منصة إيجار" أثناء التسجيل في حساب المواطن؟

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن، مع استفسار مقدم من أحد الأشخاص يستوضح فيه عن إمكانية إرفاق عقد إيجار غير مدرج في منصة إيجار.



إرفاق عقد غير مدرج في منصة إيجار:



تأثير تعديل البيانات قبل نزول دعم المواطن:



سن التسجيل في حساب المواطن:



وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه : "السلام عليكم.. كيف يمكن إرفاق عقد إيجار غير مدرج في منصة إيجار".وجاء الرد من خدمة المستفيدين :"وعليكم السلام.. في حال وجود عقد إيجار كمستند لإثبات الاستقلالية لابد أن يكون عقد إيجار موحد ساري المفعول من شبكة إيجار باسم المتقدم بالطلب.. نسعد بخدمتك".كما تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل أحد المواطنين يستفسر فيه عن تأثير تعديل البيانات قبل نزول الدعم الجديد.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"السلام عليكم.. تعديل الدخل قبل يومين يشمل المواطن الجاي.. أم لا؟".وجاء الرد : " تحديث البيانات لا يؤثر على صرف الدعم، وبإمكانك التوجه إلى حسابك (ملف المستفيد- بيانات عامة) وتحديث بيانات الدخل ثم حفظ، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحق سيشملك الدعم".أيضا أجاب حساب خدمة المستفيدين، على سؤال أحد الأشخاص يسأل عن كيفية التسجيل في البرنامج واحتساب السن المحدد بالهجري أم بالميلادي.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا ىيقول فيه :" السلام عليكم.. عندي أختي مواليد 2006/3/1 العمر 18سنة هل أقدر أسجلها في حساب المواطن كمستقل ويش الشروط.. وهل العمر يقبل؟".وتساءل أيضا :" عفوا العمر 18 بالهجري هل يلزم أن العمر يكون بالميلادي 18 وشكرا".وجاء الرد من خدمة المستفيدين :" وعليكم السلام ، يمكن لأي فرد التسجيل كفرد مستقل ابتداءً من عمر 18 سنة مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب ، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنها زيارة الموقع والدخول إلى حسابها (ملف المستفيد- المرفقات".كما أوضح البرنامج أيضا أن في رده أنه يتم احتساب العمر بناءً على تاريخ الميلاد بالهجري.