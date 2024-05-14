بعد شهور من الظاهرة الغامضة.. العلماء يكشفون سر دوران الأسماك حتى الموت

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توصل باحثون إلى معرفة السبب الذي جعل مئات الأسماك قبالة سواحل فلوريدا كيز بالولايات المتحدة تدور في دوائر حتى تموت.

ويأتي ذلك بعد أن رصد 500 تقرير السلوك الغريب لأول مرة في أكتوبر 2023، تقرير عن أسماك ميتة انجرفت إلى الشاطئ اعتبارًا من 8 مايو من العام الماضي.

قام الباحثون في جامعة ساحل خليج فلوريدا مؤخرًا بتحليل أكثر من 300 عينة من أنسجة الأسماك، واختبروا أكثر من 250 مادة كيميائية في المنطقة لتحديد السبب الذي يمكن أن يسبب هذا الدوران المميت للأسماك.

وحدد الفريق الآن الطحالب السامة في قاع البحر في العينات، مما يشير إلى ظهور بكتيريا في قاع البحر مرتبطة بالعجز العصبي، بما في ذلك فرط النشاط والارتعاش.





أسماك منشار صغيرة



الطحالب القاعية



مستويات مرتفعة من طحالب جامبيرديسكوس



وعثرت لجنة الحفاظ على الأسماك والحياة البرية بفلوريدا والباحثون على ستة أسماك منشار صغيرة ميتة جرفتها الأمواج على شواطئ فلوريدا كيز الشهر الماضي، والتي هي على شفا الانقراض.وأرسل الفريق عينات الأنسجة إلى جامعة جنوب ألاباما لتحليل السموم، لكن التقارير أظهرت أنه لا يوجد دليل على انخفاض مستويات الأكسجين، أو انخفاض الملوحة، أو درجة الحموضة، أو درجة حرارة الماء الغريبة أو المد الأحمر، وهو نوع من الطحالب الضارة التي تزدهر.وعلى الرغم من الحاجة إلى إجراء المزيد من الدراسات لتحديد السبب الجذري رسميًا، فقد كشفت الاختبارات عن سموم طبيعية في كل من مياه البحر وأنسجة الأسماك، ومستويات مرتفعة من الكائنات المسببة لازدهار طحالب جامبيرديسكوس السامة.وقالت أليسون روبرتسون، عالمة بحرية كبيرة في مختبر جزيرة دوفين البحري لشبكة "ان بي سي نيوز": "إن الفرضية التي أعمل عليها في الوقت الحالي هي أن مزيج هذه السموم الطحالب القاعية المختلفة يتجمع معًا لتكوين الظاهرة التي نشهدها".وتعيش الطحالب القاعية في قاع البحر قبالة الشاطئ، على عمق حوالي 65 إلى 131 قدمًا تحت السطح، ويمكنها إطلاق السموم أثناء ازدهار الطحالب - عندما يتزايد عدد الطحالب في الماء بسرعة.ولا زال العلماء لا يعرفون السبب وراء نمو أعدادها، لكنهم الآن في سباق مع الزمن لحماية أسماك المنشار الصغيرة الأسنان والأنواع الأخرى من زيادة التعرض لها.فيما لا زالت الحيرة تصيب العلماء الذين قالوا إنه عندما أخرجوا الأسماك الدوارة من مياه البحر ووضعوها في خزان مياه عذبة، تعافى بعضها في فترة قصيرة تصل إلى 25 دقيقة.ووجد مايكل بارسونز، أستاذ العلوم البحرية في جامعة ساحل خليج فلوريدا وخبير الطحالب، أن مستويات جامبيرديسكوس كانت أعلى بأربع مرات مما رآه أو سجله من قبل.وفي الشهر الماضي، أفادت لجنة الحفاظ على الأسماك والحياة البرية بفلوريدا، أن الولاية شهدت نموًا زائدًا للطحالب السامة التي يمكن أن تصل إلى مجرى دم الثدييات من خلال الطعام الذي تتناوله، مما يتسبب في السباحة غير المنتظمة والموت.وأثرت الطحالب على العديد من أنواع الأسماك، لكن علماء الأحياء البحرية هم الأكثر قلقًا بشأن سمكة المنشار صغيرة الأسنان، والتي تم تصنيفها على أنها مهددة بالانقراض بشدة منذ عام 2003.