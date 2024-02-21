عاجل.. ضربات استباقية يقودها حرس الحدود توقع بمهربي مواد مخدرة في عدة مناطق

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تمكنت الجهات الأمنية وخاصة حرس الحدود من توجيه ضربات موجعة لتجار ومهربي المواد المخدرة في عدة مناطق بالمملكة، حيث ألقت القبض على العديد منهم ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة لإتلافها.



محافظة طريف:



حرس الحدود بعسير:



حرس الحدود بقطاع ظهران:



مكافحة المخدرات:



حرس الحدود بقطاع العارضة:



التعاون مع الأمن:

