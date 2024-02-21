عاجل.. ضربات استباقية يقودها حرس الحدود توقع بمهربي مواد مخدرة في عدة مناطق

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تمكنت الجهات الأمنية وخاصة حرس الحدود من توجيه ضربات موجعة لتجار ومهربي المواد المخدرة في عدة مناطق بالمملكة، حيث ألقت القبض على العديد منهم ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة لإتلافها.
محافظة طريف:وقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن في محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية لترويجه مادة الحشيش المخدر.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
حرس الحدود بعسير:أيضا قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لتهريبهما 45000 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.
و جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.
حرس الحدود بقطاع ظهران:وفي قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير ، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبه 27 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.
مكافحة المخدرات:كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية ومواطن بمنطقة نجران، بالتنسيق مع المديرية العامة لحرس الحدود.
لتهريبهم 15 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
حرس الحدود بقطاع العارضة:فيما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 150 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.