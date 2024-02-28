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مرتفع سيبيري.. تقلبات جوية بالمملكة وعودة قوية للأجواء الباردة في الرياض

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موجة باردة
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حذر خبراء الأرصاد، من تقلبات جوية ناتجة عن أجواء سيبيرية باردة على الرياض ومناطق مختلفة من المملكة.

تقلبات جوية بالمملكة وعودة قوية للأجواء الباردة اضافة اعلان

وحسب "طقس العرب"، فإن التوقعات تُشير إلى حركة الكُتل الهوائية والرياح التي تؤثر على الأجزاء الوسطى والشرقية من المملكة بعبور جبهة هوائية باردة وجافة قادمة من الشمال.

انقلاب حراري مُفاجئ على الرياض

ومن المتوقع أن تتأثر منطقة الرياض مساء اليوم الأربعاء، بانقلاب حراري مفاجئ حيث تصل درجات الحرارة لـ 27 درجة، على أن تهوى ليلًا بشكل كبير وملموس لتصل مع صباح يوم غد الخميس لـ 7 درجات مئوية، بفارق 2 درجة مئوية في أقل من 24 ساعة.


أما يوم غد الخميس، فمن المتوقع أن يتعمق المرتفع الجوي السيبيري بشكل إضافي وتكون درجات الحرارة العظمى في الرياض حول الـ 20 درجة، تنخفض مع ساعات الفجر والصباح الباكر من يوم الجمعة لـ 5 درجات، بالتالي يكون الطقس شديد البرودة بشكل غير اعتيادي.

تمركز كتلة هوائية أخرى دافئة

ويأتي هذا بالتزامن مع تمركز كتلة هوائية أخرى دافئة جنوباً، هذه المنظومة الجوية ستدفع برياح شمالية إلى شمالية شرقية نشطة مع هبات قوية أحياناً في وسط وشرق المملكة.

موجة جدارية من الغبار

 كما يُتوقع أن تتسبب بتشكل موجة جدارية من الغبار الذي لا يُستبعد أن يكون كثيفًا أحيانًا ومُترافقًا بتدني كبير لمدى الرؤية الأفقية.


موجة برد تؤثر تدريجيًا على مُعظم مناطق المملكة

كما يُتوقع بمشيئة الله أن يبدأ تأثير الكتلة الهوائية الباردة يوم الثلاثاء بدءاً من شمال المملكة "الحدود الشمالية" ويمتد تأثيرها الأربعاء لمناطق الجوف وحائل والقصيم وحفر الباطن وتتسبب بانخفاض درجات الحرارة بشكل ملموس.

توقعات طقس الخميس والجمعة بمناطق المملكة

ويتعمق تأثير الموجة الباردة على أغلب مناطق المملكة يومي الخميس والجمعة عدا المناطق الغربية، بحيث تنخفض درجات الحرارة عن مُستوياتها المُعتادة بحوالي 5-8 درجات مئوية في مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم والرياض والشرقية.
وتسود أجواء باردة في هذه المناطق بل وتتحول فجرًا إلى شديدة البُرودة مع احتمالية تشكل الصقيع في أجزاء عديدة من شمال وشمال وسط المملكة إذ تقترب حينها الصغرى من الصفر المئوي.

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