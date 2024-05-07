من مكة لجازان.. ضبط 16 شخصًا في هجمات أمنية على أوكار المخدرات

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية، اليوم الثلاثاء، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.





إحباط تهريب 225 كيلوجرامًا من القات المخدر



ضبط 13 لتهريبهم 195 كيلوجرامًا من القات



ضبط شخص لترويجه مادة الحشيش المخدر



ضبط مواطن لنقله 5 مخالفين لنظام أمن الحدود



القبض على مواطن لنقله مخالفين في مركبته



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

