من مكة لجازان.. ضبط 16 شخصًا في هجمات أمنية على أوكار المخدرات

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استمرارًا
للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات
الأمنية، اليوم الثلاثاء، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.
إحباط
تهريب 225 كيلوجرامًا من القات المخدرففي
منطقة جازان، أحبطت
الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 225 كيلوجرامًا
من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات
لجهة الاختصاص.
ضبط 13 لتهريبهم
195 كيلوجرامًا من القات كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر على
13 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 195 كيلوجرامًا من
نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم
والمضبوطات لجهة الاختصاص.
ضبط شخص لترويجه مادة الحشيش المخدروفي
منطقة مكة، قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة
مكة المكرمة على مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات
النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
ضبط
مواطن لنقله 5 مخالفين لنظام أمن الحدودوفي
منطقة عسير، قبضت دوريات
الأفواج الأمنية بمحافظة ظهران الجنوب على مواطن لنقله في مركبته 5 مخالفين لنظام
أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم،
وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.
القبض على مواطن لنقله مخالفين في مركبتهفيما قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان
على مواطن لنقله في مركبته مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وجرى
إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن
نقلهما إلى النيابة العامة.
ضرورة
الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدراتوتهيب
الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن
أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وبينت أن ذلك يتم من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected].، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.