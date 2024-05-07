49 مادة.. هيئة العقار تُصدر اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات على الخارطة

أ أ

أعلنت الهيئة العامة للعقار، اليوم الثلاثاء، عن بدء استقبال طلبات ترخيص المشاريع على الخارطة من خلال المنصة الإلكترونية للهيئة.

يأتي ذلك وفقًا لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 196 بتاريخ 1445 / 03 / 04 هـ ولائحته التنفيذية المعتمدة والمنشورة على موقع الهيئة.





اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات على الخارطة



اجتياز برنامج التأهيل الذي أقرته الهيئة



آليات البيع والتأجير على الخارطة



أحكام الإشراف والتفتيش والضبط مع آليات الإبلاغ

