لليوم السابع.. استمرار تساقط الأمطار وجريان السيول مع البرد على هذه المناطق (فيديو)

أ أ
بالتزامن
مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت
السيول كالأنهار لليوم السابع تواليًا، وملأت الشوارع والأودية والطرقات بالرياض
ومكة المكرمة.
🔴 مباشر— طقس (@tqqs) May 6, 2024
سيول وادي حرم غرب البديع
جنوب #الافلاج
الاثنين ٢٧ شوال ١٤٤٥هـ
6 مايو 2024م
.
. pic.twitter.com/W3HXiwpt6e
سيول
متدفقة وأمطار غزيرة وتقلبات جوية وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع
التواصل الاجتماعي، جريان السيول القوية كالأنهار، متدفقة بقوة نتيجة تساقط كميات
غزيرة من الأمطار مع تقلبات جوية ورياح نشطة.
أمطار
رعدية ورياح نشطة مع زخات البردوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة لاتزال
مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق
الشرقية، الرياض، نجران، جازان وعسير.
🔴 لليوم السابع على التوالي— طقس (@tqqs) May 6, 2024
استمرار تدفق المياه الصافيه في وادي حورة شمال شرق #مكه_المكرمة
الاثنين ٢٧ شوال ١٤٤٥هـ
6 مايو 2024م
من | عبدالرحمن السلمي
.
. pic.twitter.com/9jHegXf8zI
في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من منطقة مكة المكرمة.
الدفاع
المدني يدعو إلى توخي الحذرمن
ناحيتها أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا لسكان الرياض والشرقية ونجران من استمرار هطول الأمطار الرعدية على
معظم مناطق المملكة.
الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيولودعت
إلى الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة
فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.
مشددة على أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل
الاجتماعي، وضرورة البقاء في أماكن آمنة.