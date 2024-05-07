لليوم السابع.. استمرار تساقط الأمطار وجريان السيول مع البرد على هذه المناطق (فيديو)

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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول كالأنهار لليوم السابع تواليًا، وملأت الشوارع والأودية والطرقات بالرياض ومكة المكرمة.





سيول وادي حرم غرب البديع

جنوب

الاثنين ٢٧ شوال ١٤٤٥هـ

6 مايو 2024م

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. pic.twitter.com/W3HXiwpt6e 🔴 مباشرسيول وادي حرم غرب البديعجنوب #الافلاج الاثنين ٢٧ شوال ١٤٤٥هـ6 مايو 2024م May 6, 2024

سيول متدفقة وأمطار غزيرة وتقلبات جوية



أمطار رعدية ورياح نشطة مع زخات البرد





استمرار تدفق المياه الصافيه في وادي حورة شمال شرق

الاثنين ٢٧ شوال ١٤٤٥هـ

6 مايو 2024م

من | عبدالرحمن السلمي

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. pic.twitter.com/9jHegXf8zI 🔴 لليوم السابع على التوالياستمرار تدفق المياه الصافيه في وادي حورة شمال شرق #مكه_المكرمة الاثنين ٢٧ شوال ١٤٤٥هـ6 مايو 2024ممن | عبدالرحمن السلمي May 6, 2024

الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحذر



الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، جريان السيول القوية كالأنهار، متدفقة بقوة نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار مع تقلبات جوية ورياح نشطة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، نجران، جازان وعسير.في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من منطقة مكة المكرمة.من ناحيتها أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا لسكان الرياض والشرقية ونجران من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.ودعت إلى الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

مشددة على أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وضرورة البقاء في أماكن آمنة.

