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أنهار جارية.. سيول متدفقة وأمطار غزيرة وتقلبات جوية بالرياض وهذه المناطق (فيديو)

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سيول الرياض
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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول القوية وملأت الشوارع والأودية والطرقات بمحافظات الرياض.اضافة اعلان


سيول متدفقة وأمطار غزيرة وتقلبات جوية

 وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، جريان السيول القوية كالأنهار متدفقة بقوة نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار مع تقلبات جوية ورياح نشطة.

أمطار رعدية غزيرة وجريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران.


رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

 في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، كذلك على أجزاء من منطقة جازان، مع استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، القصيم، حائل.

الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحذر

من ناحيتها أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا لسكان الرياض والشرقية ونجران من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.


أمطار رعدية على الرياض وهذه المناطق

ودعت إلى الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

ضرورة البقاء في أماكن آمنة

وشددت على أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وضرورة البقاء في أماكن آمنة، مبينة أن هذه المناطق ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.

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