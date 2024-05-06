أنهار جارية.. سيول متدفقة وأمطار غزيرة وتقلبات جوية بالرياض وهذه المناطق (فيديو)

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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي
تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول القوية وملأت الشوارع والأودية
والطرقات بمحافظات الرياض.
سيول متدفقة وأمطار
غزيرة وتقلبات جوية وأظهرت مقاطع
فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، جريان السيول القوية كالأنهار
متدفقة بقوة نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار مع تقلبات جوية ورياح نشطة.
🔴— طقس (@tqqs) May 5, 2024
سيل شعيب المنجور في الصفرات بمحافظة ثادق
الأحد ٢٦ شوال ١٤٤٥هـ
5 مايو 2024م
متابعة | مازن ابوغانم
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أمطار رعدية غزيرة وجريان السيولوفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني
للأرصاد، أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى
جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الشرقية،
الرياض ونجران.
رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار في حين تكون
خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، كذلك على أجزاء من
منطقة جازان، مع استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء
من مناطق تبوك، المدينة المنورة، القصيم، حائل.
شعيب الطيري غرب الحفيره شمال شرق #الرياض الان صباح الاثنين ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٥ - ٦ / ٥ / ٢٠٢٤— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) May 6, 2024
عضوالمجموعة بدر الناحز pic.twitter.com/BpItH5fTAq
الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحذرمن ناحيتها أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا لسكان الرياض والشرقية ونجران من
استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.
أمطار رعدية على الرياض وهذه المناطقودعت إلى الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات
المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.
🔴— طقس (@tqqs) May 5, 2024
سيول مركز الحسي
شمال #الرياض
الأحد ٢٦ شوال ١٤٤٥هـ
5 مايو 2024م
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