أنهار جارية.. سيول متدفقة وأمطار غزيرة وتقلبات جوية بالرياض وهذه المناطق (فيديو)

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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول القوية وملأت الشوارع والأودية والطرقات بمحافظات الرياض.







سيول متدفقة وأمطار غزيرة وتقلبات جوية





سيل شعيب المنجور في الصفرات بمحافظة ثادق

الأحد ٢٦ شوال ١٤٤٥هـ

5 مايو 2024م

متابعة | مازن ابوغانم

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. pic.twitter.com/GXeG7cfQjs سيل شعيب المنجور في الصفرات بمحافظة ثادقالأحد ٢٦ شوال ١٤٤٥هـ5 مايو 2024ممتابعة | مازن ابوغانم May 5, 2024

أمطار رعدية غزيرة وجريان السيول



رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار





عضوالمجموعة بدر الناحز شعيب الطيري غرب الحفيره شمال شرق #الرياض الان صباح الاثنين ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٥ - ٦ / ٥ / ٢٠٢٤عضوالمجموعة بدر الناحز pic.twitter.com/BpItH5fTAq May 6, 2024

الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحذر



أمطار رعدية على الرياض وهذه المناطق





سيول مركز الحسي

شمال

الأحد ٢٦ شوال ١٤٤٥هـ

5 مايو 2024م

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. pic.twitter.com/MqqzwHIX5J سيول مركز الحسيشمال #الرياض الأحد ٢٦ شوال ١٤٤٥هـ5 مايو 2024م May 5, 2024

ضرورة البقاء في أماكن آمنة



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، جريان السيول القوية كالأنهار متدفقة بقوة نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار مع تقلبات جوية ورياح نشطة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران.في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، كذلك على أجزاء من منطقة جازان، مع استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، القصيم، حائل.من ناحيتها أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا لسكان الرياض والشرقية ونجران من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.ودعت إلى الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.وشددت على أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وضرورة البقاء في أماكن آمنة، مبينة أن هذه المناطق ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.