الخميس، 08 جمادى الثانية 1445 ، 21 ديسمبر 2023

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عاجل.. منها "اللسان الأزرق" و"الحمى القلاعية".. 51 مرضا يتربص بالثروة الحيوانية في المملكة

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كشف المركز الوطني "وقاء" للوقاية من الآفات النباتية والحيوانية ومكافحتها عن حزمة خدمات علاجية وإجراءات وقائية من أمراض الشتاء ومنها مرضا "اللسان الأزرق" و"الحمى القلاعية" اللذان يستهدفان الثروة الحيوانية تحديداً في موسمهما بشهر ديسمبر.اضافة اعلان

أماكن ظهور مرضي اللسان الأزرق والحمى القلاعية:


يتركز ظهور مرضي "اللسان الأزرق" و"الحمى القلاعية" في المنطقة الشرقية، خلال شهر ديسمبر، وهما من بين 51 مرضاً تتربص بالثروة الحيوانية في مناطق المملكة الـ13 على مدار العام.

وأعلن المركز عن خدماته الوقائية الموسمية الخاصة بهذين المرضين وغيرهما من الأمراض، واصفاً هذه الخدمات بأنها «موسمية»، وتهدف إلى توعية مربي الحيوانات وتوفير معلومات تثقيفية صحيحة، حول طبيعة الأمراض وفترة انتشارها، وكيفية الوقاية منها.

ومن أجل إيصال المعلومة الصحيحة، استعان المركز بخريطة جيومكانية، لاستعراض الخدمات العلاجية بالتوقيت الصحيح للوقاية من الأمراض والتوعية اللازمة للحد من انتشارها.

إجراءات استباقية للحد من انتشار المرضين:



وشدد المركز على أهمية اتخاذ عدة إجراءات وقائية استباقية للحد من انتشار المرضين. وظهر في الخريطة التفاعلية على موقعه أن "مرض اللسان الأزرق، وهو موسمي، ينتشر في شهري نوفمبر وديسمبر من كل عام، وهو مرض وبائي، يصيب الأغنام والأبقار، بسبب فيروس ينتقل عن طريق الحشرات، مثل البعوض الماص للدماء".

كما توجد مجترات وحشية، تُصاب بالمرض ذاته، لكنها لا تتأثر به، ويؤدي المرض ـ غالباً ـ إلى نفوق الأغنام المصابة، لكنه لا يمثل خطورة على حياة الإنسان».

أعراض خطيرة لمرض اللسان الأزرق:


ومن أعراض المرض: «حمى بسيطة، مع احتقان شديد للغشاء المخاطي للفم، وتورم مع نزف وقرحات على الشفاه واللسان والوسادة السنية الذي يترافق بسيلان لعابي غزير، له رائحة كريهة، وحدوث تورم واحمرار الملتحمة والجفون وسيلان دمعي.

كما يلاحظ احمرار عند قاعدة القرون، ورؤوس الحلمات، وتاج الظلف، وفي المناطق الخالية من الشعر، وقد تحدث اختلاجات في الحركة، وتورم في عضلات الرقبة والظهر والكفل والأطراف وصعوبة في الحركة».

الإقبال على الطعام

نشر مركز «وقاء» أهم الإجراءات الوقائية عند الإصابة بالمرض ومنها «رش الحيوانات وأماكن وجودها، حفظ الحيوانات في أماكن خاصة بعيدة عن الحشرات والبعوض، الحرص على نظافة الأماكن التي تعيش بها الحيوانات، والتخلص السريع من مخلفاتها، مع الإبلاغ عند ظهور أعراض المرض عليها»، علماً بأن «فترة الحضانة للمرض تتراوح بين 6 و 8 أيام».

اعراض مرض الحمى القلاعية:


ونال مرض «الحمى القلاعية»،  اهتمام مركز «وقاء»، نظراً لانتشار موسمه في بين شهري سبتمبر وديسمبر في الشرقية. وهو مرض فيروسي، تتلخص أعراضه فيما يلي:

1- انتشار تقرحات موجعة فى الفم وفقاقيع.

2- سيلان لعاب الحيوان بغزارة بسبب فتحه فمه باستمرار.

3- ارتفاع درجة الحرارة، لتتعدى الـ40 درجة مئوية، وعدم القدرة على الحركة.

4- ضعف شهية الإقبال على الطعام، وبالتالى انخفاض وزنه.

5- تراجع إنتاجية الألبان، وحدوث إجهاض بسبب الحرارة المرتفعة.

6- التهاب فى حافر الحيوان، الذى قد يتسبب فى خلع الحافر من مكانه، وهو السبب الأساس فى تسميتها بـ(الحمى القلاعية).

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