عاجل.. شروط وطريقة استخراج شهادة إتمام البناء 1445

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أتاحت وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة خدمة استخراج شهادة اتمام بناء بدل فاقد 1445 لاستخراج الشهادة في وقت قصير ودون الحاجة إلى زيارة المراكز المتخصصة.
شهادة إتمام بناء
شهادة إتمام البناء هي عبارة عن وثيقة حكومية رسمية يحصل عليها المواطن بعد الانتهاء من كافة مراحل البناء وهي تصدر عن طريق أمانة المناطق والمحافظات السعودية والبلديات وتعتبر من أكثر الوثائق المهمة لكلا الطرفين من البلدية والمواطن حيث يتم من خلالها التعرف على كافة تفاصيل عملية البناء، وهي تمنح لكافة الأفراد العاملين في بناء بيت او منشأة في المملكة.
استخراج شهادة اتمام بناء بدل فاقد
يمكن استخراج شهادة إتمام بناء بدل فاقد باتباع مجموعة الخطوات التفصيلية التالية:
الانتقال إلى صفحة استخراج شهادة اتمام بناء بدل فاقد من هنا
النقر على الرابط الموجود في الصفحة.
النقر على زر “تسجيل الدخول” أعلى ويسار الشاشة.
اختيار تسجيل الدخول “بواسطة النفاذ الموحد”.
إدخال البيانات المطلوبة التالية:
إدخال اسم المستخدم في المكان المحدد.
إدخال كلمة المرور في المكان المحدد.
إدخال الرمز المرئي الظاهر على الشاشة.
النقر على أيقونة “تسديل الدخول” باللون الأخضر.
يتم إرسال رسالة نصية إلى جوال المستخدم تتضمن كود التحقق.
إدخال كود التحقق في المكان المخصص.
الضغط على زر “متابعة” باللون الأخضر.
النقر على زر “خدمات بلدي” من الخيارات المتاحة أعلى الشاشة.
اختيار “خدمات الرخص الإنشائية”.
النقر على خدمة “إصدار شهادة إتمام بناء”.
النقر على أيقونة “بدء الخدمة”.
الإقرار بصحة المعلومات المدخلة.
النقر على أيقونة “بدء الخدمة”.
تظهر خريطة على الشاشة يتم من خلالها تحديد المنطقة التي يقع فيها البناء.
تحديد أمانة المنطقة التابع لها البناء إدارياً.
تحديد البلدية.
النقر على زر “التالي”.
يتم الانتقال إلى صفحة مقدم الطلب.
إدخال البيانات المطلوبة التالية:
إدخال تاريخ الميلاد في المكان المخصص.
إدخال رقم الرخصة في المكان المخصص.
إدخال تاريخ الرخصة في المكان المخصص.
النقر على زر “استعلام” باللون الأخضر.
النقر على زر “اضغط هنا”.
اختيار المكتب الهندسي المرغوب من بين الخيارات المتاحة.
النقر على زر “إرسال”.
وبذلك يكوم قد تم إرسال طلب استخراج شهادة إتمام بناء بدل فاقد بنجاح.
يتم سداد الرسوم المترتبة.
بعد ذلك يمكن طباعة شهادة إتمام بناء.
شروط استخراج شهادة اتمام بناء بدل فاقد
يمكن التعرف على شروط استخراج شهادة إتمام بناء بدل فاقد من خلال ما يلي:
يجب الالتزام بكود البناء الذي تصدره وزارة الشؤون البلدية والقروية.
يجب إرفاق نموذج صلاحية الموقع للبناء.
يجب إرفاق مخطط كروكي بناء للمنشأة.
يجب التقيد بالأنظمة الأمنية والصحية.
يجب الالتزام بمخططات نظام البناء المعتمد بشكل تفصيلي.
يجب تسديد تكاليف الرسوم المترتبة.
يجب تقديم كامل معلومات موقع البناء.
يجب الالتزام بنظام الارتدادات المرفق.
يجب إرفاق نموذج التدقيق من المكتب الهندسي لمتطلبات المباني.
يجب مراعاة خصوصية المنازل المجاورة.
يجب إخراج رخصة البناء قبل البدء بعملية البناءْ.
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