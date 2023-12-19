عاجل.. حساب المواطن.. خطوات الاستعلام عن أهلية الدفعة 74 وشروط الحصول على الدعم

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يكثف المواطنون خلال الفترة الحالية من عملية البحث في أحقيتهم للحصول على دعم حساب المواطن مع اقتراب صرف الدفعة القادمة لشهر يناير 2024 وهي الدفعة 74.
خطوات الاستعلام عن أهلية حساب المواطن الدفعة 74 يناير 2024
أولا.. يتم الذهاب إلى منصة حساب المواطن.
ثانيا.. القيام بتسجيل الدخول مع تحديد منصة النفاذ الوطني.
ثالثا.. القيام بتسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور وبعد ادخالهم يتم الضغط على زر تسجيل الدخول.
رابعا.. يجب القيام بالتحقق من الهوية من خلال إدخال الكود الخاص بك.
خامسا وأخيرا.. قم باختيار استعلام وسيقوم الموقع بعرض نتيجة الأهلية أمامك.
شروط اللازمة للحصول على دعم برنامج حساب المواطن
يجب أن تتوفر في المواطن عدة شروط وهي كالتالي:
1-أن يكون المواطن المتقدم للحصول على الدعم سعودي الجنسية ولديه بطاقة هوية سارية، ومقيم بشكل دائم داخل المملكة.
1-أن يكون المواطن المتقدم للحصول على الدعم سعودي الجنسية ولديه بطاقة هوية سارية، ومقيم بشكل دائم داخل المملكة.
2-ألا يكون المواطن قد أدين في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة.
3-ألا يكون المواطن منتمي لدور الايواء والسجون.
4-يجب أن يكون دخل المواطن الشهري مناسبا للحد المسموح به من قبل البرنامج.
5- يجب أن تكون بيانات المواطن متطابقة تماما مع كافة السجلات الرسمية.
برنامج حساب المواطن هو برنامج دعم تقدمه المملكة للأسر المحتاجة من أجل التخفيف عن كاهلهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها دول العالم.
برنامج حساب المواطن هو برنامج دعم تقدمه المملكة للأسر المحتاجة من أجل التخفيف عن كاهلهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها دول العالم.
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