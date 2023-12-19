الثلاثاء، 06 جمادى الثانية 1445 ، 19 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. حساب المواطن.. خطوات الاستعلام عن أهلية الدفعة 74 وشروط الحصول على الدعم

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

يكثف المواطنون خلال الفترة الحالية من عملية البحث في أحقيتهم للحصول على دعم حساب المواطن مع اقتراب صرف الدفعة القادمة لشهر يناير 2024 وهي الدفعة 74.اضافة اعلان

خطوات الاستعلام عن أهلية حساب المواطن الدفعة 74 يناير 2024 




أولا.. يتم الذهاب إلى منصة حساب المواطن.

ثانيا.. القيام بتسجيل الدخول مع تحديد منصة النفاذ الوطني.

ثالثا.. القيام بتسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور وبعد ادخالهم يتم الضغط على زر تسجيل الدخول.

رابعا.. يجب القيام بالتحقق من الهوية من خلال إدخال الكود الخاص بك.

خامسا وأخيرا.. قم باختيار استعلام وسيقوم الموقع بعرض نتيجة الأهلية أمامك.

شروط اللازمة للحصول على دعم برنامج حساب المواطن



 يجب أن تتوفر في المواطن عدة شروط وهي كالتالي:

1-أن يكون المواطن المتقدم للحصول على الدعم سعودي الجنسية ولديه بطاقة هوية سارية، ومقيم بشكل دائم داخل المملكة.

2-ألا يكون المواطن قد أدين في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة.

3-ألا يكون المواطن منتمي لدور الايواء والسجون.

4-يجب أن يكون دخل المواطن الشهري مناسبا للحد المسموح به من قبل البرنامج.

5- يجب أن تكون بيانات المواطن متطابقة تماما مع كافة السجلات الرسمية.

برنامج حساب المواطن هو برنامج دعم تقدمه المملكة للأسر المحتاجة من أجل التخفيف عن كاهلهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها دول العالم.


اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة



1️⃣  مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)

اقرأ أيضا

الأمم المتحدة تحتفل باللغة العربية: ركن من أركان التنوع الثقافي للبشرية

جلسة مهمة للشورى اليوم.. مشروع لتعديل نظام مكافحة المخدرات

رابط وخطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم السجل المدني 1445

عاجل.. "الحصيني" يحذر من كتلة قطبية باردة على أجواء المملكة بهذا التوقيت

هل تتوفر لديك؟.. علماء يتوصلون لمفاتيح التفوق المدرسي للطلاب

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الرخصة المهنية 7:46 م الإثنين، 18 ديسمبر 2023

رابط وخطوات نتائج قياس للرخصة المهنية للمعلمين 1445

وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان 12:01 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

عاجل.. شروط وطريقة استخراج شهادة إتمام البناء 1445

حساب المواطن 8:01 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

عاجل.. "دفعة ديسمبر" .. الأكثر تداولا على حساب المواطن (تفاصيل وتنبيهات)

الضمان الاجتماعي المطور 12:07 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

عاجل.. كيفية إضافة الزوجة في الضمان الاجتماعي المطور

اقرأ أيضا

1-16
2:54 ص السبت، 16 ديسمبر 2023

التأثيرات والمناطق.. "الأرصاد" يُحذر من تقلبات ورياح شديدة حتى الـ 5 مساءً

العالم فى اسبوع
2:04 ص السبت، 16 ديسمبر 2023

عاجل.. العالم في أسبوع.. الملايين يترقبون مصير حساب المواطن والآلية الجديدة لدفع الإيجارات

حديقة ولي العهد
12:18 م الجمعة، 15 ديسمبر 2023

نزهة الجمعة.. أفضل الأوقات والأنشطة في حديقة ولي العهد بالرياض (صور)

GBS1lQUXcAAExHF
1:40 م الخميس، 14 ديسمبر 2023

خبير أرصاد: طقس الإجازة المطولة معتدل نهارًا بارد ليلاً

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حساب المواطن
2:00 ص الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن.. خطوات الاستعلام عن أهلية الدفعة 74 وشروط الحصول على الدعم

مواقيت الصلاة
1:16 ص الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

الثلاثاء 6 جمادى الآخرة.. 7 ساعات بين صلاتي الفجر والظهر بمكة المكرمة

موظف بنك - السعودية -- حساب المواطن
1:01 ص الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن لمربي الماشية

مساند
12:36 ص الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

هل يمكن استقدام العمالة المنزلية مباشرة عبر منصة مساند؟

تعرف على أسعار ومواصفات سيارة تويوتا هايلكس .. أيقونة الصحراء
12:00 ص الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

عاجل.. تعرف على أسعار ومواصفات سيارة تويوتا هايلكس 2024 الجديدة.. أيقونة الصحراء

مدرستي
11:00 م الإثنين، 18 ديسمبر 2023

عاجل.. منصة مدرستي.. أسباب مشكلة تسجيل الخروج التلقائي وأسرع حل