عاجل.. حساب المواطن..شروط وطريقة تسجيل العاملين في القطاع الخاص 1445

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يؤكد برنامج حساب المواطن، أنه يمكن لموظفي القطاع الخاص التسجيل والاستفادة من الدعم مع أهمية توفر الشروط للحصول على الدعم المستحق من البرنامج.





التسجيل في حساب المواطن لجميع المواطنين اضافة اعلان



شروط التسجيل في حساب المواطن:



خطوات التسجيل في حساب مواطن:



تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم



المستهدفون من حساب المواطن

