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عاجل.. طريقة رفع إيقاف الخدمات في المملكة 2024؟.. وماذا تشمل؟

وزارة العدل الطلاق
العدل
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كشفت وزارة العدل عن كافة التفاصيل التي تتعلق بايقاف الخدمات، مشيرة إلى إمكانية رفعها من خلال المنصة الرسمية.

طريقة رفع ايقاف الخدمات في السعوديةاضافة اعلان



1- قم بالذهاب إلى الرابط الرسمي الخاص بمنصة ناجز.
2- سجل دخول بواسطة النفاذ الوطني الموحد.
3- اكتب البيانات المطلوبة ثم انقر على خانة الخدمات الإلكترونية.
4- انقر على طلباتي ثم انقر على الطلبات المحالة ثم انقر على خانة الموافقة للطلب.
5- اضغط على خانة طلب إصدار قرار رفع إيقاف الخدمات ثم انقر على ارفاق المستندات.
6- انقر على خانة إرسال الطلب للمراجعة.

ماذا يشمل إيقاف الخدمات؟


1- الخدمات المرورية مثل رخصة القيادة أو تجديدها.
2- الخدمات المتعلقة بجواز السفر مثل استخراج وتجديد الجوازات.
3- خدمات المصارف والبنوك.
4- تجديد بطاقة الأحوال المدنية.

هل يسجن من عليه إيقاف خدمات؟


في حالة الضرورة يتم منح الشخص من السفر حتى يقوم بسداد كافة المستحقات المالية خلال فترة تتراوح ما بين ثلاثة حتى ستة أشهر وإذا تأخر يتم إيقاف الخدمات وبعد ذلك القرار قد تُقرر المحكمة سجنه.

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