عاجل.. طريقة رفع إيقاف الخدمات في المملكة 2024؟.. وماذا تشمل؟

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كشفت وزارة العدل عن كافة التفاصيل التي تتعلق بايقاف الخدمات، مشيرة إلى إمكانية رفعها من خلال المنصة الرسمية.





طريقة رفع ايقاف الخدمات في السعودية اضافة اعلان



ماذا يشمل إيقاف الخدمات؟



هل يسجن من عليه إيقاف خدمات؟



1- قم بالذهاب إلى الرابط الرسمي الخاص بمنصة ناجز.2- سجل دخول بواسطة النفاذ الوطني الموحد.3- اكتب البيانات المطلوبة ثم انقر على خانة الخدمات الإلكترونية.4- انقر على طلباتي ثم انقر على الطلبات المحالة ثم انقر على خانة الموافقة للطلب.5- اضغط على خانة طلب إصدار قرار رفع إيقاف الخدمات ثم انقر على ارفاق المستندات.6- انقر على خانة إرسال الطلب للمراجعة.1- الخدمات المرورية مثل رخصة القيادة أو تجديدها.2- الخدمات المتعلقة بجواز السفر مثل استخراج وتجديد الجوازات.3- خدمات المصارف والبنوك.4- تجديد بطاقة الأحوال المدنية.في حالة الضرورة يتم منح الشخص من السفر حتى يقوم بسداد كافة المستحقات المالية خلال فترة تتراوح ما بين ثلاثة حتى ستة أشهر وإذا تأخر يتم إيقاف الخدمات وبعد ذلك القرار قد تُقرر المحكمة سجنه.