عاجل..خطوات التسجيل الإلكتروني في "ريف" للحصول على الدعم.. وشروط التقديم

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كشف برنامج التنمية الريفية المستدامة "ريف" عن شروط الحصول على الدعم المالي، ويحق للمواطنين بعد التأكد منها التقدم للبرنامج.



خطوات التسجيل الإلكتروني في "ريف" للحصول على الدعم اضافة اعلان





وهذه الشروط هي ما يلي:



1- المتقدم لابد أن يكون من أصحاب الجنسية السعودية.

2-يجب إقامة المتقدم في المملكة بشكل دائم.

3- ألا يكون قد سبق له التواجد في دور الإيواء أو السجون.

4- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عام.

5- يجب أن يكون من العاملين بقطاع الزراعة.

6- يكون من القانطين في المناطق الريفية ومن الفئات المشمولة بالدعم.

7- عدم الاستفادة من برامج الدعم الأخرى.

8- وجود حساب مصرفي للمتقدم بأحد بنوك المملكة.

9- توفير المستندات التي تطلب عند التسجيل.

10- التقدم من خلال المنصة الإلكترونية لدعم ريف.



خطوات التسجيل في دعم ريف وطريقة تفعيل حساب على البوابة:



1- الدخول إلى بوابة ريف الإلكترونية.

2- اختيار تسجيل حساب جديد.

3- تسجيل الهوية الوطنية للمتقدم وتاريخ الميلاد.

4- تدوين بقية البيانات المطلوبة مثل رقم الجوال والبريد الإلكتروني.

5- استلام كود التحقق على الجوال ومن ثم تسجيل على الموقع.

6- القيام بتسجيل كلمة مرور للحساب والتأكيد عليها.

7- النقر على زر تسجيل لتفعيل الحساب.

8- بوابة ريف تسجيل الدخول.



خطوات الدخول على البوابة الإلكترونية:



1- تسجيل الدخول إلي منصة دعم ريف الإلكترونية.

2- النقر على زر تسجيل دخول.

3- تسجيل اسم المستخدم أو رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.

4- تحديد برنامج الدعم المطلوب.

5- تحديد زر إرسال ومن ثم إرفاق دراسة الجدوى للمشروع.

6- تسجيل كافة البيانات التي تطلب من المتقدم.