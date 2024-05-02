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أنهار جارية.. السيول تُغرق الطرق والشوارع وتملأ الأنفاق والأودية والشعاب (فيديو)

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سيول الدمام
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استمرارًا للتقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول أنهارًا، وملأت الأنفاق وأغرقت الطرق والشوارع، نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار.اضافة اعلان


السيول تُغرق الشوارع وتملأ الأنفاق


وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف حولت مياه السيول الأنهار شوارع الدمام بالمنطقة الشرقية لبحيرات نتيجة الأمطار الغزيرة مع تقلبات جوية ورياح سطحية نشطة.

فيما يستمر تساقط أمطار غزيرة على أنحاء متفرقة من المنطقة الشرقية والمراكز التابعة لها، خاصة مدينتي الدمام والظهران، ومحافظات "الخبر، والقطيف، ورأس تنورة، والجبيل، والخفجي، وقرية العليا، والنعيرية، وبقيق"، وما زالت الأمطار مستمرة.


أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، نجران، جازان، وعسير.


 في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة الباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
 كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.


ضرورة الالتزام والبقاء في أماكن آمنة


وشددت على ضرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، مع الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

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