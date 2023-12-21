عاجل.. خطوات وشروط حصول مستفيدي الضمان الاجتماعي على سكن من وزارة الإسكان

أ أ

يمكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي الحصول على سكن من وزارة الإسكان، ولكن يجب أولا توفر العديد من الشروط قبل ذلك.





شروط الحصول على سكن مجاني لمستفيدي الضمان الاجتماعي 1445 اضافة اعلان



خطوات التسجيل للتقديم على سكن مجاني لمستفيدي الضمان الاجتماعي



الفئات المستهدفة من خدمة سكن مجاني لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالمملكة



المستندات المطلوبة لمبادرة سكن مجاني لمستفيدي الضمان الاجتماعي



1- يحمل المتقدم الجنسية السعودية.2 - يشترط أيضا إقامته داخل المملكة بشكل دائم.3- كذلك أن يكون المتقدم واحد من مستفيدي الضمان الاجتماعي.4- فضلا عن أنه يكون عائلا لأسرته بالكامل.5- يلزم تسجيل حساب له عبر منصة سكني.6- أيضا المتقدم يكون قد سجل من قبل بإحدى المؤسسات الخيرية.7- عدم تجاوز عمر المتقدم الـ 25 عام.8- ألا يكون قد استفاد من إحدى مشاريع الإسكان التنموي من قبل.9- لا يمتلك المتقدم منزل ملائم لأفراد أسرته.10- هذا بجانب عدم امتلاكه أي من العقارات او الأصول ذو قيمة عالية.1- يلزم الولوج إلى موقع سكني من هنا.2- ثم عليك بتوضيح رقم الهوية الخاص بك.3- اختر خدمة (المنتجات السكنية).4- إذا كنت من مستفيدي الضمان الاجتماعي حينها سيتحول طلبك بشكل إلكتروني للإسكان التنموي للنظر لاستيفاء الشروط المقررة.يوجد بعض الفئات المستهدفة والتي أكدت وزارة الإسكان عليها فهم لهم الأحقية للتقديم في تلك المبادرة، وهي تتضمن التالي:1- يحق لكل من تم تسجيله في الضمان الاجتماعي.2- إضافة إلى كل فئة دخلها قليل أو يكاد يكون معدوم.3- أيضا يحق التقديم لكل مطلقة وأرملة.4- هذا بجانب إلى كل امرأة تعول أطفال ولا تمتلك عمل بإحدى القطاعات سواء الحكومية أو العامة.حتى يتم التقديم على مبادرة سكن اجتماعي بشكل صحيح لابد من تقديم بعض الأوراق التي تتضمن التالي:1- إعطاء صورة من الهوية الوطنية ويجب أن تكون صلاحيتها سارية.2- توفير صورة من عقد الإيجار.3- تقديم صورة شهادة طبية تفيد بأن المتقدم بالطلب لديه إعاقة أو ما يثبت إعاقة أحد من أفراد أسرته.4- إرفاق ما يثبت بأن المتقدم من أحد مستفيدي الضمان الاجتماعي.