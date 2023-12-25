عاجل.. طريقة تغيير الحجز في الخطوط السعودية وقيمة التكلفة 1445

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كشفت
شركة الخطوط السعودية، أنها أتاحت إمكانية تغيير الحجز أو إلغائه إلكترونيًا في حال
حدوث أي طارئ مع المسافر.
خدمة
تعديل الحجز برقم التذكرةوأكدت أنه يمكن تغيير الحجز من خلال رقم التذكرة،
إضافة إلى طريقة إلغاء تذكرة الخطوط السعودية واسترداد قيمتها، مع خدمة تعديل
الحجز بعد إصدار التذاكر وذلك من خلال موقع الشركة الإلكتروني، إذ تشمل خدمة تعديل
الحجز عددًا من الخطوات، هي:
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1 - تعديل وقت وتاريخ رحلة الطيران.
2 - تغيير اتجاه ومكان الوصول رحلة الطيران.
3 - تغيير الدرجة الخاصة بالسفر.
4 - اختيار مقعد آخر في الطائرة.
5 - سداد رسوم تكلفة رحلة الطيران.
6 - تمديد موعد الحصول على التذكرة.
طريقة
تعديل الحجز في الخطوط السعودية وبرقم
التذكرة يمكن للمسافر تعديل الحجز في الخطوط السعودية من خلال الالتزام بالتعليمات
التالية:
1 - الدخول إلى موقع الخطوط السعودية الإلكتروني “من هنا“.
2 - الضغط على خانة إدارة الحجوزات من القائمة.
3 - الاستعلام عن بيانات الرحلة من خانة تفاصيل الرحلة وهي: "رقم الحجز، أو الرقم الخاص بالتذكرة الإلكترونية".
4 - تسجيل كافة البيانات المطلوبة في الخانات الفارغة وهي: "المكان المراد التوجه إليه وموعد السفر وعدد الأشخاص ورقم التذكرة الإلكترونية أو رقم الحجز".
5 - تغيير بيانات الحجز المطلوبة "درجة الحجز أو عدد المقاعد أو موعد التذكرة".
6 - استخدام بطاقة الائتمان أو أي وسيلة دفع أخرى لسداد رسوم تعديل الحجز.
7 - سيتم التواصل مع المسافر من قبل ممثلي خدمة العملاء لتأكيد موعد الحجز الجديد.
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طريقة الغاء حجز الخطوط السعودية واسترداد المبلغ قيما يُمكن إلغاء حجز التذاكر بالخطوط السعودية
عبر الاتصال على الرقم الموحد "920030000"، أو إلكترونيّا باتباع
الخطوات التالية:
1 - الدخول إلى موقع الخطوط السعودية “من هنا“.
2 - اختيار خدمة “إدارة الحجوزات”.
3 - إدخال رقم التذكرة والاسم الأخير كما هو مسجل في تذكرة المسافر.
4 - التحقق من البيانات المدخلة تفاديا لحدوث أي مشاكل.
5 - استلام المسافر رسالة تأكيد عبر جواله المسجل في سجل الحجز تتضمن فتح صفحة الكترونية يوجد بها طريقة استرجاع قيمة التذكرة، التي ترد خلال مدة تتراوح من 7 – 14 يوم.
طريقة
تغيير موعد الرحلة الخطوط السعودية في
الوقت نفسه، يمكن للمسافرين تغيير موعد الرحلة الجوية عبر الموقع الرسمي الخاص
بالشركة وذلك على النحو التالي:
1 - الدخول إلى الموقع الرسمي للخطوط السعودية “من هنا“.
2 - الضغط على إدارة الحجوزات من القائمة الرئيسية للموقع.
3 - إدخال رقم الحجز، أو رقم التذكرة المطلوب تغيير مواعيدها.
4 - إدخال البيانات المراد تعديلها.
5 - إدخال الاسم الأخير للمسافر.
6 - النقر على استعراض الحجز.
7 - تغيير الموعد المراد تعديله من المواعيد المتاحة، و الاطلاع على الرسوم المقررة بحال تغيير التفاصيل.
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طريقة تقديم طلب استرجاع تذكرة الخطوط السعودية وحسب الشركة فإنه يمكن تقديم طلب استرجاع قيمة
تذكرة الخطوط السعوديّة من خلال عدة خطوات:
1 - الدخول إلى موقع الخطوط السعوديّة “من هنا“.
2 - للنقر على السفر مع السعوديّة من واجهة الموقع.
3 - الضغط على طلب استرجاع من قائمة إدارة الحجز.
4 - النقر على تقديم الطّلب من تبويب طلب استرجاع قيمة التذكرة.
5 - تحويل اللغة إلى العربيّة.
6 - إدخال رقم التذكرة الإلكترونية في المكان المخصّص. كتابة اسم العائلة باللغة الإنجليزيّة.
7 - الضغط على أيقونة التحقّق بعد إدخال التفاصيل السابقة.
8 - إدخال كود التحقّق، من ثمّ النقر على زرّ إرسال.
9 - تحديد اسم البنك ثمّ إدخال الآيبان وتأكيده.
10 - تدوين اسم صاحب الآيبان بالإنجليزيّة في المكان المخصص.
11 - اختيار سبب الاسترجاع من القائمة المنسدلة.
12 - النقر على زرّ تأكيد الاسترجاع عند الانتهاء.