عاجل.. طريقة تغيير الحجز في الخطوط السعودية وقيمة التكلفة 1445

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كشفت شركة الخطوط السعودية، أنها أتاحت إمكانية تغيير الحجز أو إلغائه إلكترونيًا في حال حدوث أي طارئ مع المسافر.





خدمة تعديل الحجز برقم التذكرة اضافة اعلان



طريقة تعديل الحجز في الخطوط السعودية



* طريقة الغاء حجز الخطوط السعودية واسترداد المبلغ



طريقة تغيير موعد الرحلة الخطوط السعودية



* طريقة تقديم طلب استرجاع تذكرة الخطوط السعودية

