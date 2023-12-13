الأربعاء، 29 جمادى الأولى 1445 ، 13 ديسمبر 2023

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عاجل.. شروط وطريقة الحصول على 100 ألف ريال تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية

بنك التنمية الاجتماعية
بنك التنمية الاجتماعية
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يتيح بنك التنمية الاجتماعية، إمكانية التقديم والحصول على تمويل بقيمة 100 ألف ريال  للأسرة ذات الدخل المحدود.

تمويل من بنك التنميةاضافة اعلان


ويمكن للأسر محدودة الدخل من خلال هذه الخدمة، الحصول على قرض الأسرة بقيمة 100 ألف ريال، ومدة التمويل تصل إلى خمس سنوات.
ويمكن سداد التمويل أيضا بشكل شهري بدون أي رسوم إدارية، ويمكن الإعفاء في حالة الوفاة أو العجز الكلي حسب الشروط الخاصة ببوليصة التأمين.

شروط الحصول على تمويل بنك التنمية


- ‏على المتقدم أن يكون حاملًا الجنسية السعودية
- أن يكون مقيما في المملكة وليس خارجها
- ألا يتعدى عمر المتقدم عن 70 سنة
- ألا يتجاوز عمر الكفيل 55 سنة.
- ‏أن يكون الدخل الشهري للأسرة 14500 ريال سعودي كحد أقصى، ولا يقل دخل الفرد الواحد عن 300 ريال سعودي.
- ‏ألا يقل عدد أفراد الأسرة المتقدمة لطلب تمويل الأسرة عن فردين.

طريقة التسجيل والتقديم على تمويل بنك التنمية


يمكن التسجيل تسجيل جميع البيانات الاساسية المطلوبة للحصول على تمويل بنك التنمية، ويتضمن ذلك عنوان المتقدم في المملكة ورقم الهوية الوطنية قبل أن يتم تسجيل طلبه بشكل إلكتروني.
أيضا يستطيع المتقدم تقديم طلب تمويل الأسرة أن كان متزوج أو أرمل أو مطلق ويعول طفل على الأقل.

كذلك يمكن للمرأة تقديم طلب تمويل الأسرة ولكن يجب ألا يقل عمره عن 30 عام ولا يقل أصغر أبنائها عن سنة

خطوات التقديم على تمويل الأسرة من بنك التنمية:


- ‏الدخول على موقع بنك التنمية الاجتماعية 
- ‏اضغط على أيقونة تسجيل طلب جديد.
- ‏تسجيل جميع البيانات الخاصة بالمتقدم التي تتضمن الاسم ورقم الهوية وتاريخ الميلاد غيرها.
- ‏يقوم البنك بإرسال رسالة خاصه على رقم المستخدم من أجل تفعيل الحساب.
- بعد ذلك يتم تحديد موعد الذهاب إلى أقرب فرع من فروع البنك
- يتم تسليم المستندات والأوراق المطلوبة.
- وأخيرا ‏النقر على كلمة حفظ.

شروط احتساب عدد أفراد الأسرة


يتم احتساب الابن إذا لم يتجاوز عمره الرابعة والعشرين مالم يكن موظفًا أو متزوجًا.
يتم احتساب البنت ما لم تكن موظفة أو متزوجة دون اعتبار لعمرها.
يتم احتساب الأبناء من الأشخاص ذوي الإعاقة دون اعتبار للعمر إذا كانوا غير متزوجين وليسوا موظفين

احتساب قيمة التمويل للأسرة


يتم احتساب قيمة التمويل المتاح للمستفيد بناء على محددين حسب الحالة الوظيفية:
الموظفين (العملاء الذين لديهم دخل) يتم الاحتساب بناء على نصيب الفرد من دخل رب الاسرة.
غير الموظفين (العملاء الذين ليس لديهم دخل) يتم الاحتساب بناء على عدد أفراد الأسرة.

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