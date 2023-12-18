المسمى والأهداف.. "الأوقاف" تُفعِّل نشاط إدارة الوقف بالتعاون مع "الإحصاء"

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أعلنت الهيئة العامة للأوقاف في إطار التعاون المشترك مع الهيئة العامة للإحصاء، أنها فعَّلت نشاطًا اقتصاديًّا جديدًا تحت اسم "إدارة الوقف". اضافة اعلان





إدارة الأوقاف



أهداف النشاط الاقتصادي الجديد



مجهودات الهيئة العامة للأوقاف



تعظيم أثر الوقف وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية



وأوضحت أن ذلك يأتي ضمن التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية المعتمد على التصنيف الدولي (4ISIC) لتعزيز وتمكين دور الوقف، وتنظيم أعماله، واندماجه في المنظومة الاقتصادية والتنموية بغرض إصدار تصنيف وطني موحَّد للكيانات الوقفية تحت نشاط معرف ومختص بإدارة الأوقاف يمثل الهوية الاعتبارية للوقف.وأضافت أن تفعيل النشاط الاقتصادي الجديد تحت الهوية الاعتبارية للوقف، يهدف إلى :1 - توسيع قاعدة أنشطة القطاع الوقفي الاقتصادية.2 - توحيد تصنيف الأوقاف لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة.3 - رفع مستوى تيسير الأعمال للأوقاف مع القطاعين الحكومي والخاص.4 - رصد أثرها الاقتصادي والتنموي، وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، وتحديث الأنظمة، وتطويرها لملاءمة الاحتياجات الراهنة والمستقبلية لرفع مستوى حوْكمة القطاع الوقفي.يُذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تنظيم القطاع الوقفي والمحافظة عليه، وتطوير خدمات الأوقاف المقدمة للمستفيدين، والعمل على تنمية القطاع واستدامته، بما يحقق شروط الواقفين من خلال تطبيق أفضل الممارسات، واقتراح سن الأنظمة واللوائح التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي وتطويره وتمكينه.كما تعمل على تعظيم أثر الوقف وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وفقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعيَّة، ولتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في أن تكون المملكة رائدة في القطاع غير الربحي.





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