التأثيرات والمناطق.. "الأرصاد" يُحذر من تقلبات ورياح شديدة حتى الـ 5 مساءً

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أصدر
المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، تنبيهًا من تقلبت جوية ورياح شديدة على عدد
من مناطق المملكة.
أمطار
غزيرة وأتربة وسيول على هذه المناطقوأوضح
على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية،
وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:
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1 - منطقة تبوك وتشسمل "الوجه وأملج".
2 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل "العلا وخيبر والعيص ووادي الفرع والحناكية والعهد وبدر وينبع".
3 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “العاصمة المقدسة والجموم والطائف وبحرة وجدة ورابغ وخليص والكامل ووالخرمة والمويه وتربة ورنية والقنذة والليث".