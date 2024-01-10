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الإقامة المميزة.. ماذا يستفيد الحاصل على إقامة رائد أعمال في المملكة؟

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أعلن مركز الإقامة المميزة في المملكة، اليوم الأربعاء، عن إطلاق 5 فئات جديدة تحت مظلة الإقامة المميزة.

والـ 5 فئات من الإقامة المميزة هم: إقامة كفاءة استثنائية، وإقامة الموهبة، وإقامة مستثمر أعمال، وإقامة رائد أعمال، وإقامة مالك عقار.اضافة اعلان

إقامة مميزة في المملكة فئة "رائد أعمال"


ومن بين الفئات المؤهلة للحصول على إقامة مميزة في المملكة فئة "رائد أعمال"، عبر تملك مشروع حاصل على استثمارات بقيمة 400.000 ريال أو أعلى.

ويجب تقديم مستندات تثبت حصته في المشروع ومستندات تثبت استثمار صناديق الاستثمار الجريء المعتمدة من المركز في للمشروع.

المزايا العامة

- الإقامة في المملكة مع الأسرة، والتي تشمل الوالدين والأزواج والأبناء الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا.

- الانتقال من منشأة إلى أخرى بحرية.

- الإعفاء من المقابل المالي المقرر على الوافدين والمرافقين.

- خروج حامل الإقامة المميزة وأفراد أسرته من المملكة والعودة إليها دون اشتراط تأشيرة.

- إصدار تأشيرات زيارة للأقارب.

- استخدام المسارات المُخصصة للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون في المنافذ.

- العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها للزوج والزوجة والأبناء.

- مزاولة الأعمال التجارية وفقًا لنظام الاستثمار.

- تملُّك العقارات والانتفاع بها.

المزايا الخاصة

- ترشيح شخصين من فريق العمل للحصول على إقامة الكفاءة الاستثنائية والإعفاء من معاييرها (على سبيل المثال: التنفيذيين).

- إعفاء المنشأة من نطاقات لأول 3 سنوات تشغيلية.

- للفئة الثانية: الحصول مباشرةً على الإقامة المميزة الدائمة.

معايير الأهلية

1- الفئة الأولى

الحصول على الرخصة الريادية من وزارة الاستثمار.

الحصول على جولة/جولات استثمارية من إحدى الجهات الاستثمارية المعتمدة من قبل المركز بقيمة 400 ألف ريـال كحد أدنى من وزارة الاستثمار.

خطاب توصية من الجهة المستثمرة.

ألا تقل حصة المتقدم في الشركة عن 20%.

2- الفئة الثانية

الحصول على الرخصة الريادية من وزارة الاستثمار.

الحصول على جولة/جولات استثمارية من إحدى الجهات الاستثمارية المعتمدة من قبل المركز بقيمة 15 مليون ريـال من وزارة الاستثمار.

خطاب توصية من الجهة المستثمرة.

ألا تقل حصة المتقدم في الشركة الناشئة عن 10%.

استحداث 10 وظائف على الأقل خلال السنة الأولى، و10 وظائف إضافية على الأقل خلال السنة الثانية.

جميع الشروط قابلة للتغيير

مدة الإقامة والمقابل المالي

الفئة الأولى: إقامة محددة لخمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة عند استمرار استيفاء معايير أهلية الفئة الأولى والإقامة لمدة 30 شهرا خلال 5 سنوات.

الفئة الثانية: دائمة بشكل مباشر مشروطة باستحداث 10 وظائف على الأقل للعام الأول و10 وظائف على الأقل للعام الثاني.

المقابل المالي: 4.000 ريـال.

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