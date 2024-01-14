ما أهم أسرار تفوق الطلاب في الدراسة؟ وكيف يمكن تحقيقها؟

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عاد الطلاب إلى مقاعدهم الدراسية، اليوم الأحد، وسط أجواء من الأمل والتفاؤل والهمة والنشاط، وذلك بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني لمدة 10 أيام. اضافة اعلان

وفي وقت يتطلع فيه الطلاب للنجاح، ويعمل أولياء الأمور لمد أبنائهم بكل ما يتعلق بالحصول على أعلى الدرجات، يلعب التفوق الدراسي دورًا حاسمًا في مستقبل الطلاب.





أهم أسرار تفوق الطلاب في الدراسة



1 - الدافع النفسي للتفوق



وإذا استغل الطلاب الوقت والجهد في التفوق الدراسي، فقطعًا سيتمتعون بفرص أفضل في الحصول على التميز الدراسي والفوز بفرص وظيفية جيدة بعد انتهاء دراستهم، لذا وجب التنويه لأهم أسباب وأسرار التفوق الدراسي والتي نلخصها - حسب خبراء التعليم - فيما يلي:وجود الدافع والرغبة في التفوق والنجاح، أهم عوامل التفوق والتميز الدراسي والمهني والوظيفي.





2 - تنظيم الوقت



يبقى الوقت هو العمود الفقري للنجاح، ومن أهم عوامل التفوق التي رفعت أشخاصًا وخفضت آخرين، فتنظيمه واستغلاله الاستغلال الأمثل يدفع دومًا نحو القمة.





3 - التقييم المستمر



على من يريد التميز أن يقوم بتقييم ذاته ومستواه بشكل دوري، والوقوف على أسباب الإخفاق ومحاولة معالجتها أولًا بأول.





4 - المذاكرة بالتكرار اليومي



"التكرار يعلم الشطار"، ومن هذا المنطلق يظل تكرار المعلومات يعزز من تخزينها في الذاكرة لأطول فترة ممكنة.





5 - الاهتمام بالصحة



ويتحقق ذلك بالاهتمام دومًا بالنوم والتغذية، والحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد وتناول وجبات صحية ومتوازنة.





6 - الدورات التدريبية



يساعد الحصول على الدورات التدريبية من خلال تقديم الاختبارات ونماذج امتحانية على تحديد طريق التفوق والمضي نحو تحقيق الهدف بخطة مدروسة وتنظيم جيد.





7 – الصحبة الصالحة



عودة الطلاب لمقاعدهم الدراسية



الفصل الدراسي الثالث 1445



إجازة عيد الفطر



إجازة الفصل الدراسي الثالث



إجازات الجامعات الحكومية والأهلية



موعد بداية العام الدراسي 1446



"المرء على دين خليله"، واختيار الصحبة الصالحة يؤثر بشكل كبير إيجابًا على الطالب ويساعده على التفوق.يأتي هذا في وقت استقبلت فيه مدارس المملكة حوالي ستة ملايين طالب وطالبة من طلاب التعليم العام، بعد تمتعهم بإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني.واستمرت الإجازة لمدة 10 أيام، ابتداء من 22/ 6/ 1445هـ، الموافق 4/1/2024م، إلى 2/ 7/ 1445هـ، الموافق 14/1/2024م.وكانت قد بدأت إجازة منتصف العام الدراسي مع نهاية يوم الخميس 4 يناير، وشملت الكوادر التعليمية والإدارية بالمدارس، وتستمر الدراسة حتى نهاية دوام يوم الخميس 12/ 8/ 1445هـ حيث تبدأ إجازة الفصل الدراسي الثاني.وجاء في التقويم الدراسي 1445 الثلاث فصول، موعد بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثالث 1445، يوم 22/08/1445 الموافق 03/03/2024.ويحل موعد إجازة عيد الفطر لطلاب المدارس 18/09/1445 الموافق 28/03/2024، أما بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر 1445 فستكون يوم 06/10/1445 الموافق 15/04/2024.وحدد التقويم الدراسي إجازة نهاية أسبوع مطولة 1445 للطلاب في الفصل الدراسي الثالث من 23/10/1445 الموافق 02/05/2024.وبعدها بداية إجازة نهاية العام الدراسي للطلاب ومنسوبي المدارس في 04/12/1445 الموافق 10/06/2024.ويمنح التقويم الدراسي 1445 الجامعات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمدارس السعودية في الخارج ومدارس الجاليات مرونة التعديل وفق ضوابط محددة.فيما ستكون بداية الدراسة للعام الدراسي 1446 / 1447 هـ يوم الأحد 14 / 2 / 1446هـ الموافق 18 / 8 / 2024م.