ما أهم أسرار تفوق الطلاب في الدراسة؟ وكيف يمكن تحقيقها؟

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عاد الطلاب إلى مقاعدهم الدراسية، اليوم الأحد، وسط أجواء من الأمل والتفاؤل والهمة والنشاط، وذلك بعد
إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني لمدة 10 أيام.
وفي وقت يتطلع فيه الطلاب للنجاح، ويعمل أولياء الأمور لمد أبنائهم بكل ما يتعلق بالحصول على أعلى الدرجات، يلعب التفوق الدراسي دورًا حاسمًا في مستقبل الطلاب.
أهم أسرار تفوق الطلاب في الدراسةوإذا
استغل الطلاب الوقت والجهد في التفوق الدراسي، فقطعًا سيتمتعون بفرص أفضل
في الحصول على التميز الدراسي والفوز بفرص وظيفية جيدة بعد انتهاء دراستهم، لذا
وجب التنويه لأهم أسباب وأسرار التفوق الدراسي والتي نلخصها - حسب خبراء التعليم -
فيما يلي:
1 -
الدافع النفسي للتفوق
وجود
الدافع والرغبة في التفوق والنجاح، أهم عوامل التفوق والتميز الدراسي والمهني
والوظيفي.
2 -
تنظيم الوقت
يبقى
الوقت هو العمود الفقري للنجاح، ومن أهم عوامل التفوق التي رفعت أشخاصًا وخفضت
آخرين، فتنظيمه واستغلاله الاستغلال الأمثل يدفع دومًا نحو القمة.
3 -
التقييم المستمر
على
من يريد التميز أن يقوم بتقييم ذاته ومستواه بشكل دوري، والوقوف على أسباب الإخفاق ومحاولة
معالجتها أولًا بأول.
4 -
المذاكرة بالتكرار اليومي
"التكرار يعلم الشطار"، ومن هذا المنطلق يظل تكرار المعلومات يعزز من تخزينها في الذاكرة لأطول فترة ممكنة.
5 -
الاهتمام بالصحة
ويتحقق
ذلك بالاهتمام دومًا بالنوم والتغذية، والحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد وتناول
وجبات صحية ومتوازنة.
6 -
الدورات التدريبية
يساعد
الحصول على الدورات التدريبية من خلال تقديم الاختبارات ونماذج امتحانية على تحديد
طريق التفوق والمضي نحو تحقيق الهدف بخطة مدروسة وتنظيم جيد.
7 –
الصحبة الصالحة
"المرء
على دين خليله"، واختيار الصحبة الصالحة يؤثر بشكل كبير إيجابًا على الطالب
ويساعده على التفوق.
عودة الطلاب لمقاعدهم الدراسيةيأتي
هذا في وقت استقبلت فيه مدارس المملكة حوالي ستة ملايين طالب وطالبة من طلاب
التعليم العام، بعد تمتعهم
بإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني.
واستمرت الإجازة لمدة 10 أيام، ابتداء من 22/ 6/ 1445هـ، الموافق 4/1/2024م، إلى 2/ 7/ 1445هـ، الموافق 14/1/2024م.
وكانت قد بدأت إجازة منتصف العام الدراسي مع نهاية يوم الخميس 4 يناير، وشملت الكوادر التعليمية والإدارية بالمدارس، وتستمر الدراسة حتى نهاية دوام يوم الخميس 12/ 8/ 1445هـ حيث تبدأ إجازة الفصل الدراسي الثاني.
الفصل
الدراسي الثالث 1445وجاء
في التقويم الدراسي 1445 الثلاث فصول، موعد بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي
الثالث 1445، يوم 22/08/1445 الموافق 03/03/2024.
إجازة
عيد الفطرويحل
موعد إجازة عيد الفطر لطلاب المدارس 18/09/1445 الموافق 28/03/2024، أما بداية
الدراسة بعد إجازة عيد الفطر 1445 فستكون يوم 06/10/1445 الموافق 15/04/2024.
إجازة
الفصل الدراسي الثالثوحدد
التقويم الدراسي إجازة نهاية أسبوع مطولة 1445 للطلاب في الفصل الدراسي الثالث من
23/10/1445 الموافق 02/05/2024.
وبعدها بداية إجازة نهاية العام الدراسي للطلاب ومنسوبي المدارس في 04/12/1445 الموافق 10/06/2024.