الأحد، 02 رجب 1445 ، 14 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

ما أهم أسرار تفوق الطلاب في الدراسة؟ وكيف يمكن تحقيقها؟

elbashayer-2023-08-13_027503
العودة للدراسة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

عاد الطلاب إلى مقاعدهم الدراسية، اليوم الأحد، وسط أجواء من الأمل والتفاؤل والهمة والنشاط، وذلك بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني لمدة 10 أيام.اضافة اعلان
وفي وقت يتطلع فيه الطلاب للنجاح، ويعمل أولياء الأمور لمد أبنائهم بكل ما يتعلق بالحصول على أعلى الدرجات، يلعب التفوق الدراسي دورًا حاسمًا في مستقبل الطلاب.

أهم أسرار تفوق الطلاب في الدراسة

وإذا استغل الطلاب الوقت والجهد في التفوق الدراسي، فقطعًا سيتمتعون بفرص أفضل في الحصول على التميز الدراسي والفوز بفرص وظيفية جيدة بعد انتهاء دراستهم، لذا وجب التنويه لأهم أسباب وأسرار التفوق الدراسي والتي نلخصها - حسب خبراء التعليم - فيما يلي:

1 - الدافع النفسي للتفوق

وجود الدافع والرغبة في التفوق والنجاح، أهم عوامل التفوق والتميز الدراسي والمهني والوظيفي.


2 - تنظيم الوقت

يبقى الوقت هو العمود الفقري للنجاح، ومن أهم عوامل التفوق التي رفعت أشخاصًا وخفضت آخرين، فتنظيمه واستغلاله الاستغلال الأمثل يدفع دومًا نحو القمة.


3 - التقييم المستمر

على من يريد التميز أن يقوم بتقييم ذاته ومستواه بشكل دوري، والوقوف على أسباب الإخفاق ومحاولة معالجتها أولًا بأول.


4 - المذاكرة بالتكرار اليومي

 "التكرار يعلم الشطار"، ومن هذا المنطلق يظل تكرار المعلومات يعزز من تخزينها في الذاكرة لأطول فترة ممكنة.


5 - الاهتمام بالصحة

ويتحقق ذلك بالاهتمام دومًا بالنوم والتغذية، والحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد وتناول وجبات صحية ومتوازنة.


6 - الدورات التدريبية

يساعد الحصول على الدورات التدريبية من خلال تقديم الاختبارات ونماذج امتحانية على تحديد طريق التفوق والمضي نحو تحقيق الهدف بخطة مدروسة وتنظيم جيد.


7 – الصحبة الصالحة

"المرء على دين خليله"، واختيار الصحبة الصالحة يؤثر بشكل كبير إيجابًا على الطالب ويساعده على التفوق.

عودة الطلاب لمقاعدهم الدراسية

يأتي هذا في وقت استقبلت فيه مدارس المملكة حوالي ستة ملايين طالب وطالبة من طلاب التعليم العام،  بعد تمتعهم بإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني.
واستمرت الإجازة لمدة 10 أيام، ابتداء من 22/ 6/ 1445هـ، الموافق 4/1/2024م، إلى 2/ 7/ 1445هـ، الموافق 14/1/2024م.
وكانت قد بدأت إجازة منتصف العام الدراسي مع نهاية يوم الخميس 4 يناير، وشملت الكوادر التعليمية والإدارية بالمدارس، وتستمر الدراسة حتى نهاية دوام يوم الخميس 12/ 8/ 1445هـ حيث تبدأ إجازة الفصل الدراسي الثاني.

الفصل الدراسي الثالث 1445

وجاء في التقويم الدراسي 1445 الثلاث فصول، موعد بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثالث 1445، يوم 22/08/1445 الموافق 03/03/2024.

إجازة عيد الفطر

ويحل موعد إجازة عيد الفطر لطلاب المدارس 18/09/1445 الموافق 28/03/2024، أما بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر 1445 فستكون يوم 06/10/1445 الموافق 15/04/2024.

إجازة الفصل الدراسي الثالث

وحدد التقويم الدراسي إجازة نهاية أسبوع مطولة 1445 للطلاب في الفصل الدراسي الثالث من 23/10/1445 الموافق 02/05/2024.
وبعدها بداية إجازة نهاية العام الدراسي للطلاب ومنسوبي المدارس في 04/12/1445 الموافق 10/06/2024.

إجازات الجامعات الحكومية والأهلية

ويمنح التقويم الدراسي 1445 الجامعات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمدارس السعودية في الخارج ومدارس الجاليات مرونة التعديل وفق ضوابط محددة.

موعد بداية العام الدراسي 1446

فيما ستكون بداية الدراسة للعام الدراسي 1446 / 1447 هـ يوم الأحد 14 / 2 / 1446هـ الموافق 18 / 8 / 2024م.

اقرأ أيضا

عاجل.. الإقامة المميزة.. رسوم ورابط الحصول على إقامة مستثمر أعمال في السعودية

الإقامة المميزة في السعودية.. أبرز المزايا ورابط التقديم

الإقامة المميزة.. ماذا يستفيد الحاصل على إقامة رائد أعمال في المملكة؟

الإقامة المميزة ..رابط وشروط الإقامات الجديدة في المملكة

عاجل.. نهرٌ جارٍ طول العام في المملكة.. 5 معلومات لا تعرفها عن وادي "بيش" (فيديو)

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

وزارة التعليم 8:07 م السبت، 13 يناير 2024

عاجل.. 5 إجراءات لتحقيق الانضباط المدرسي مع العودة للدراسة.. ماذا عن دور أولياء الأمور؟

برنامج ريف - ريف 2:00 ص الخميس، 28 ديسمبر 2023

عاجل.. موعد صرف دعم ريف لشهر يناير 2024 .. 8 خطوات للاستعلام عن الإيداع

images (1) 4:12 م الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة التأمين على عقود العمالة المنزلية عبر منصة مساند

أمطار غزيرة على عسير 12:06 م الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

تحذير عاجل من أمطار غزيرة وأتربة وسيول على الرياض و10 مناطق

اقرأ أيضا

امطار - سحب رعدية - رياح وامطار
9:11 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

تحذير عاجل من أمطار ورياح وأتربة على الرياض وهذه المناطق لـ9 مساءً

حديقة الملك فهد
4:55 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

أهم 10 منتزهات في عسير.. أيقونة الطبيعة والتاريخ تنتظر زوارها (صور)

3D-print-skin-cells
11:23 ص الثلاثاء، 09 يناير 2024

تنفيذ أجنحة فندقية بـ2.5 مليار ريال تعزز كفاءة الحج والعمرة

images
10:17 ص الإثنين، 08 يناير 2024

10 نصائح لتعامل الوالدين مع الأبناء خلال الإجازة المدرسية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

منصة مقيم
10:08 ص الأحد، 14 يناير 2024

عاجل.. منصة مدرستي.. خطوات ورابط تحديث كلمة المرور للطلاب

elbashayer-2023-08-13_027503
10:14 ص الأحد، 14 يناير 2024

ما أهم أسرار تفوق الطلاب في الدراسة؟ وكيف يمكن تحقيقها؟

سكني
7:00 م السبت، 13 يناير 2024

عاجل.. سكني يكشف عن الالتزامات المنطبقة على مستفيدي منتج الأرض المجانية

87978978
9:14 ص الأحد، 14 يناير 2024

عاجل.. في آخر يوم للتقديم.. طريقة ورابط الحصول على وظيفة بمركز الأرصاد

اكتئاب الشتاء
8:56 ص الأحد، 14 يناير 2024

5 نصائح مهمة تساعدك على تحمل المسؤولية... وتحذيرات من عواقب التهرب منها

طلاب السعودية
8:12 ص الأحد، 14 يناير 2024

عاجل.. مع عودة الدراسة اليوم.. تنبيهات من التعليم لأولياء الأمور بشأن حضور وانتظام الطلاب