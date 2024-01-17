شروط حصول مستفيدي البناء الذاتي على الدفعة الإضافية 1445

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أعلن برنامج سكني، عن إتاحة الحصول على الدفعة الإضافية لمستفيدي البناء الذاتي، بعد موافقة الجهة الممولة، وتقديم المستندات اللازمة للحصول على الدعم.





شروط الاستفادة من الدفعة الإضافية



برنامج سكني



خيارات برنامج سكني



تفاصيل أهلية الحصول على الدعم السكني



التسجيل في الدعم السكني



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– الحصول على خطاب موافقة الجهة التمويلية.– زيارة فرع الوزارة لتسليم الخطاب واستكمال الإجراءات.ووفقا لبرنامج سكني، تتيح باقة البناء الذاتي لمستفيدي منتج البناء الذاتي الراغبين في بناء منازلهم تقديم دعم فوري غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال، إضافة إلى مزايا أخرى بالشراكة مع الجهات التمويلية.هو برنامج تمويل سكني مدعوم الأرباح يقدمه الصندوق العقاري بمبلغ يصل حتى 500 ألف ريال، ويخدم البرنامج المستفيدين بعد حصولهم على تمويل عقاري من البنوك والشركات التمويلية المشاركة.ويقدم الصندوق مبلغًا ـ دعمًا شهريًا ـ يغطي أرباح التمويل بنسبة تتراوح بين 35% كحد أدنى و100% كحد أعلى، ويُحول المبلغ لحساب المستفيد مباشرةً بعد سداده للقسط الشهري المستحق عليه من جهة التمويل.يتيح البرنامج للمستفيدين صرف القرض في أحد الأمور التالية:-شراء وحدة سكنية جاهزة.-تمويل البناء الذاتي.-شراء وحدة سكنية قيد الإنشاء.-تمويل برهن العقار.-دعم التمويل القائم.يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:- أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.- ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.- ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.- إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.- أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.- ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.يتم التسجيل في الدعم السكني من خلال الخطوات التالية:التسجيل في خدمات منصة سكني لطلب الدعم السكني من هنا أدخل رقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد.اضغط (التحقق).أدخل البريـد الإلكتروني، وكلمـة المـرور الخاصـة بالحسـاب، ورقـم الجـوال ورمـز التفعيـل.بعد إتمام عملية التسجيل، اضغط على أيقونة (التقديم لطلب الدعم السكني).اقرأ الشروط والأحكام واختر الموافقةاضغط على (موافق).أجب على الأسئلة حول المسكن الحالي، وتأكد من صحة بيانات العائلة.إذا أكملت عملية التســجيل بالاستحقاق، ســوف تظهر رسـالة (تهانيـنا، أنت الآن مؤهل للحصول على الدعم السـكني).ويتم التسجيل إلكترونًيا عبر تطبيق أو منصة سكني عن طريق الاستحقاق الفوري من خلال الرابط التالي من هنا

تحذير مهم من برنامج سكني



وفي وقت سابق، حذرت منصة سكني من شراء حجوزات الخيارات السكنية أو التنازل عنها بمقابل مالي مُخالف للأنظمة والقوانين، مؤكدة أن ذلك قد يترتب عليها إلغاء الخيار.



جاء ذلك في رد من منصة سكنية عبر حساب العناية بالمستفيدين، ردا على شكوى مستفيد قال فيها : "يوجد بعض المكاتب تحتكر الأراضي المجانية وتبيعها على المواطنين؟ ما الحل؟".





نظام الحجز الإلكتروني الموحد



شراء الحجوزات السكنية والتنازل عنها



الالتزامات المنطبقة على مستفيدي منتج الأرض المجانية



أسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني:



وأجابت منصة سكني بقولها: "تحية طيبة، نظام الحجز الإلكتروني موحد ويكون ابرام العقد الإلكتروني لتخصيص أرض من خلال تطبيق سكني ، علماً أنه يتم الحجز بدون رسوم خدمة أو خلاف ذلك.وأضافت منصة سكني : "كما نود التنوية بأن شراء حجوزات الخيارات السكنية أو التنازل عنها بمقابل مالي مُخالف للأنظمة والقوانين وقد يترتب عليها إلغاء الخيار".وفي وقت سابق، كشف برنامج "سكني"، عن الالتزامات المنطبقة على مستفيدي منتج الأرض المجانية.جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المواطنين عبر منصة "إكس"، يقول فيه :" يا إخوان حجزت ف مخطط العبير إللي في "ولي العهد" وش أسوي بعدها؟".ورد "سكني" بأن الالتزامات المنطبقة على مستفيدي منتج الأرض المجانية هي:1-الالتزام بمباشرة البدء بإجراءات البناء وذلك بعد توقيع عقد الدعم السكني.2-الالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة 3 سنوات.3-تحديث بيانات مراحل البناء وتزويد الصندوق ومنصة سكني بشهادة الاشغالوفي وقت سابق، حذر حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية من عدة أسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني.وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول فيه :" السلام عليكم.. أنا مستفيد من الدعم السكني ومستأجر شقة في مدينة ثانية بغرض العمل هل توثيق عقد الإيجار من عدمه يؤثر على الدعم السكني؟".وجاء الرد من العناية بالمستفيدين : " عزيزي المستفيد الأسباب التالية تؤدي لإيقاف الدعم السكني:1-إلغاء العقد.2- إعادة الجدولة بدون طلب مُسبق.3- عدم تحديث بيانات منتج البناء الذاتي لمن تجاوز بناؤه 3 سنوات.4- التعثر بسداد القسط الشهري.5- السداد المبكر للتمويلصرف قروض أصحاب الأحكام النهائية: