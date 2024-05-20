عاجل.. إنذار أحمر من أمطار وسيول ورياح شديدة على مكة والرياض و8 مناطق لـ11 مساءً

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تحذيرًا من أمطار غزيرة وصواعق رعدية مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.





سيول وأمطار غزيرة ورياح وأتربة على هذه المناطق



أمطار غزيرة ورياح حتى الـ 11مساءً



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:1- المنطقة الشرقية، وتشمل "حفر الباطن".2 - منطقة حائل، وتشمل "الشنان وبقعاء وحائل وسميراء".3 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل "العلا وخيبر والعهد ووادي الفرع والحناكية وبدر والرايس وينبع والحناكية".4 - منطقة نجران، وتشمل "شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة".5 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "العاصمة المقدسة والعرضيات والطائف وأضم وبني يزيد ووميسان الكامل ورهاط ومدركة وهدى الشام وخليص والجموم وبحرة وتربة ووالخرمة والمويه ووالليث ورنيه".6 - منطقة جازان، وتشمل "الحرث والداير والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد".7 - منطقة الباحة، وتشمل "الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد".8 - منطقة عسير، وتشمل "المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة".9 - منطقة الرياض، وتشمل "ثادق وحريملاء ومرات والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي والرين والقويعية وعفيف ".10 - منطقة القصيم، وتشمل "الثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة وعنيزة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور".وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار والسيول والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من أمطار غزيرة وصواعق رعدية مع هبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.