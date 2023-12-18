الإثنين، 05 جمادى الثانية 1445 ، 18 ديسمبر 2023

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رابط وخطوات نتائج قياس للرخصة المهنية للمعلمين 1445

الرخصة المهنية
اختبارات الرخصة المهنية
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تصدرت جملة “نتائج قياس للرخصة المهنية” محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد أن أعلن المركز الوطني للقياس صدور نتائج الرخصة المهنية.
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طريقتان للتعرف على نتائج قياس الرخصة المهنية




 هناك طريقتان من أجل التعرف على النتائج:

الطريقة الأولى من خلال الرسائل التي من المفترض أن تصل إلى هواتف المعلمين والمعلمات المسجلة على المنصة، في الملف الخاص بكل معلم ومعلمة على الموقع الإلكتروني للهيئة.

الطريقة الثانية من خلال الاستعلام على الموقع وذلك من خلال الخطوات التالية:

1-الدخول إلى الموقع الرسمي لمركز قياس. من هنا

2-بعدها القيام بتسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بك.
3-الآن قم باختيار “نتائج قياس للرخصة المهنية” 1445 هـ.
4-عليك الآن أن تحدد نوع الاختبار ومن ثم الضغط على “البحث”.
5-أخيرًا ستنتقل إلى صفحة جديدة وستجد النتائج تظهر أمامك مباشرة.


أهمية إصدار الرخصة المهنية للمعلمين



تحرص وزارة التعليم في المملكة على إجراء اختبارات الرخصة المهنية من أجل ضمان التالي:

أولًا: السماح للمعلمين والمعلمات بالعمل في التدريس في المملكة.

ثانيًا: الترقي في المستوى الوظيفي.

ثالثًا: تساعد المعلمين على فهم نقاط ضعفهم وبالتالي معالجتها.

رابعًا: تمكن المعلم من تنمية مهاراته وقدراته.
خامسًا: تطوير مستويات الطلاب والمدارس في المملكة .

سادسًا: منح المعلمين الثقة اللازمة في قدراتهم ومهاراتهم ومستواهم الوظيفي.
أخيرًا: إتاحة الفرصة للمعلمين لزيادة الدخل بسبب الترقيات والعلاوات المالية.

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