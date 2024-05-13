بالفيديو.. قصة "كهف الموت" الذي يقتل أي مخلوق يدخله على الفور!

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على الرغم من أن مدخله يبدو مثل أي كهف عادي، حيث نتوء صخري وأوراق شجر متناثرة حوله، لكن هناك شيء وحيد يميزه.

هذا الشيء هو عبارة عن علامة تحذير مزينة بالجماجم والعظمتين المتقاطعتين المميتتين، تقول: "خطر!" لا تتعدي على ممتلكات الغير بعد هذه النقطة.

إنه كهف الموت في كوستاريكا - أو ما يعرف باسم "كويفا دي لا مويرتي"، باللغة الإسبانية المحلية، والذي يقع في مجمع ريكريو فيردي السياحي في فينيسيا.

ويبلغ عمقه 2 متر في 3 أمتار، ويقتل على الفور أي مخلوق يدخل إليه. والذي يعمل بعض المستكشفين الأكبر جرأة على محاولة استكشافه ونشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لمستكشف الكهوف المقيم في بلجيكا، جي فان رينتيرجيم، الذي زار الموقع قبل عدة سنوات، فإنه يحتوي على كمية كبيرة من ثاني أكسيد الكربون.

ويحتوي الكهف على مستويات مرتفعة جدًا من الغاز، لدرجة أنها يمكن أن تسبب فقدان الوعي بشكل فوري على الفور، ومن ثم توقف التنفس.

لكن البشر يعتبر آمنين إلى حد كبير، لأن الكهف صغير جدًا بحيث لا يمكن لإنسان أن يدخله، بينما توجه العلامات الموجودة على الموقع تحذيرًا للقادمين.

في المقابل، فإن الثعابين والطيور والقوارض وغيرها من الكائنات الصغيرة تموت بسرعة في حال دون قصد في مدخل الكهف، ربما بحثًا عن الطعام.







تسرب كبير لغاز ثاني أكسيد الكربون



الكهوف معرضة لتراكمات ثاني أكسيد الكربون



وقال فان رينتيرجيم: "هذا كهف صغير للغاية، لكنه غير عادي حيث يوجد تسرب كبير لغاز ثاني أكسيد الكربون قادم من الفتحة البعيدة في الجزء الخلفي من الكهف".وأضاف: "سوف تدخل الحيوانات الصغيرة إلى الكهف وتختنق، عادة في لحظات قليلة".وأشار إلى أنه في كل ساعة ينبعث حوالي 30 كيلوجرامًا من ثاني أكسيد الكربون من الفتحة إلى الغلاف الجوي، أي ما يعادل سيارة متوسطة تسير مسافة 256 كيلومترًا.وأوضح أنه 'في العام الواحد 263 طنًا من ثاني أكسيد الكربون أو ما يعادل سيارة تقطع 2.2 مليون كيلومتر أو 56 مرة حول العالم".ومن غير الواضح بالضبط ما هو مصدر الغاز، على الرغم من أن فان رينتيرجيم يقول إنه من أصل بركاني.وأثناء زيارته لكهف الموت، حمل أحد أفراد طاقم فان رينتيرجيم شعلة مضاءة عند المدخل، لكن بعد ثوانٍ قليلة، تنطفئ اللهب، لأن ثاني أكسيد الكربون يزيح الأكسجين الموجود حول النار مما يجعلها تحترق.ولأن ثاني أكسيد الكربون أثقل من الهواء، فإن تركيزات الغاز تكون أعلى بالقرب من قاعدة الكهف، وهو عامل خطر إضافي على الحيوانات الصغيرة.وأشارت دراسة أجراها باحثون إيطاليون عام 2022 إلى أن الكهوف الطبيعية معرضة بشكل خاص لتراكمات ثاني أكسيد الكربون الخطرة.وذلك لأنها تعزز إطلاق ثاني أكسيد الكربون "الجيولوجي" إلى الغلاف الجوي - وهو ما يعني ثاني أكسيد الكربون الذي يأتي من العمليات الجيولوجية للأرض.وقال الباحثون: "إن تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي يمكن أن تصل إلى مستويات عالية داخل الكهوف الطبيعية، مما يمثل حالة خطرة لكل من البشر الذين يترددون على البيئة تحت الأرض".وبشكل عام، فإن سُميَّة ثاني أكسيد الكربون بتركيزات عالية ليست مفهومة بشكل جيد، مما يعني أن الأشخاص الذين يزورون مثل هذه الكهوف قد يقللون من شأن المخاطر.وتشمل الكهوف الأخرى التي تحتوي على مستويات عالية من الغاز كهف موفيل في رومانيا وكهف كاربورانجيلي في إيطاليا.وكان كهف "بيك كافيم" في ديربيشاير ببريطانيا شهد حادثًا مأساويًا تعرض له الطالب البريطاني نيل موس في عام 1959.وفقد طالب جامعة أكسفورد البالغ من العمر 20 عامًا، وعيه بسبب استنشاق ثاني أكسيد الكربون، وكان يعتقد أن ذلك نتيجة تنفسه المتراكم في قاعدة عمود الكهف.