مشاهد جوية.. السيول تجري أنهارًا نتيجة الأمطار الغزيرة بهذه المناطق (فيديو)

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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول كالأنهار، وملأت الشوارع والأودية والطرقات نتيجة استمرار تساقط الأمطار مع حبات البرد.





غرب محافظة

الاثنين ٥ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ

13 مايو 2024م

متابعة | عبدالله الحارثي

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. pic.twitter.com/D1Zjfc08Mt 📍سيول وادي المسمى ترجغرب محافظة #بيشة الاثنين ٥ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ13 مايو 2024ممتابعة | عبدالله الحارثي May 13, 2024

السيول تُحوّل الأودية والشعاب لأنهار جارية



أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول





شرق

الاثنين ٥ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ

13 مايو 2024م

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. pic.twitter.com/ttWcbKjEsz 📍امطار حي الاندلسشرق #الرياض_الآن الاثنين ٥ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ13 مايو 2024م May 13, 2024

الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحذر



ضرورة البقاء في أماكن آمنة



وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل كيف جرت السيول المتدفقة كالأنهار مع هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق مختلفة من المملكة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد، بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي الرياض، الشرقية، مع استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة خاصة الساحلية منها.وحذر الدفاع المدني، من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، مع الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.وشدد على أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وضرورة البقاء في أماكن آمنة.