مشاهد جوية.. السيول تجري أنهارًا نتيجة الأمطار الغزيرة بهذه المناطق (فيديو)

أ أ
بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي
تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول كالأنهار، وملأت الشوارع والأودية
والطرقات نتيجة استمرار تساقط الأمطار مع حبات البرد.
📍سيول وادي المسمى ترج— طقس (@tqqs) May 13, 2024
غرب محافظة #بيشة
الاثنين ٥ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ
13 مايو 2024م
متابعة | عبدالله الحارثي
.
. pic.twitter.com/D1Zjfc08Mt
السيول تُحوّل الأودية والشعاب لأنهار جاريةوأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل كيف جرت
السيول المتدفقة كالأنهار مع هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق مختلفة
من المملكة.
أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيولوفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني
للأرصاد، بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى
جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير،
الباحة، مكة المكرمة.
في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي الرياض، الشرقية، مع استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة خاصة الساحلية منها.
📍امطار حي الاندلس— طقس (@tqqs) May 13, 2024
شرق #الرياض_الآن
الاثنين ٥ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ
13 مايو 2024م
.
. pic.twitter.com/ttWcbKjEsz