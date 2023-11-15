عاجل.. تعليق الدراسة وتأجيل الاختبارات في عدد من المدارس والجامعات

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بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، أعلنت المدارس والجامعات في عدد من المناطق، اليوم الأربعاء، تعليق الدراسة بسبب الطقس والتقلبات الجوية.

تعليق الدراسة وتأجيل الاختبارات

ومنذ ساعات قليلة، أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرات عن وجود حالة مطرية شديدة بعدد من مناطق ومدن المملكة، وبناءً عليه فقد تم الإعلان عن تعليق الدراسة وتأجيل الاختبار اليوم في عدة مدارس وجامعات في بعض المناطق المحددة، وسيتم تحديد الموعد الجديد لاحقًا في مناطق أخرى.

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التقلبات الجوية تدفع "تعليم مكة" لتعليق الدراسة



تعليق الدراسة في هذه الجامعات بسبب الطقس



تحويل الدراسة عبر منصة "البلاك بورد"



وأعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الامتحانات، اليوم، في جميع المدارس بسبب الطقس وتساقط الأمطار الغزيرة وجريان السيول.وأوضحت الإدارة، أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر تعليق الامتحانات بجميع مدارس العاصمة المقدسة، ومحافظات والجموم والكامل، والقنفذة والليث وأضم والكامل ورابغ وخليص وبحرة، مؤكدة أن الدراسة ستكون -عن بُعد- عبر "منصة مدرستي".كما أعلنت جامعات أم القرى وجدة والملك عبد العزيز والطائف وجامعة الملك سعود للعلوم الصحية بجدة وجامعة المهد وكلية جدة العالمية وفرع معهد الإدارة بمكة وكلية التقنية للبنات في الطائف، تعليق الدراسة الحضورية اليوم وتحويلها للدراسة عن بعد.ونشرت الجامعات على حساباتها على منصة "إكس": "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة طلبة الجامعة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، فقد تم تحويل الدِّراسة عن بُعد عبر منصَّة "البلاك بورد" اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023، على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها".





توضيح مهم من وزارة التعليم بشأن تعليق الاختبارات



من ناحيتها أوضحت وزارة التعليم أن الاختبارات النهائية للفصل الأول ستكون حضورية؛ لكنها في وقت سابق أكدت أنه حال تسببت الأوضاع المناخية في الغياب الجماعي للطلاب فسيتم إعادة الاختبارات ثانية، وذلك في أول أيام الفصل الدراسي الثاني.





أمطار غزيرة وجريان السيول بهذه المناطق



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الجوف، والحدود الشمالية، تمتد إلى أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان، عسير.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.