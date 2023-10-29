منها إغلاق مصادر الطاقة.. أهم الإرشادات والتعليمات للوقاية من مخاطر الأمطار

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وسط تساقط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مناطق مختلفة من المملكة سالت على أثرها الأودية والسيول، كشفت مديرية الدفاع المدني عن أهم الإرشادات والتعليمات للوقاية من مخاطر الأمطار والسيول. اضافة اعلان





المملكة تقع ضمن النطاق الجاف وشبه الجاف



وأوضحت أن المملكة تقع ضمن النطاق الجاف وشبه الجاف الذي يتصف بقلـة الأمطار وندرتها وتذبذبها زماناً ومكاناً وقصر مدتها، وفي بعـض الأحيان تسقط الأمطار بكميات غزيرة ولمدة قصيرة جدًا.





وأضافت أن الحالة تسبب سيولاً جارفةً سريعة الجريان ينتج عنها خسائر بشرية ومادية فادحة من وفيات وإصابات ودخول مياه الأمطار للمنازل وخسائر مادية في المركبات والمزارع والماشية وغيرها، حيث تشكل السيول والفيضانات في الوقت الحاضر خطراً حقيقياً على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.





أولاً - الإرشادات والتعليمات الوقائية قبل هطول الأمطار



وبينت أن المخاطر الطبيعية تحدث في أوقات وأماكن مختلفة حسب طبيعة الخطر وموقعه الجغرافي وتتفاوت شدة وتأثير هذه المخاطر حسب هذه العوامل واختلافها ولذلك لابد من اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستعداد لما قد ينجم عنها من خلال إتباع التعليمات التالية:1 - الاستعداد وعمل التجهيزات اللازمة لمخاطر الأمطار والسيول.2 - متابعة الأخبار ووسائل الإعلام المختلفة والنشرات الجوية عند ورود تنبيهات أو تحذيرات عن احتمالية هطول أمطار غزيرة أو سيول.





3 - عدم الخروج للتنزه أو القيام برحلات برية حتى انتهاء الحالة الجوية واستقرارها.

4 - الابتعاد أثناء رعي المواشي عن بطون الأودية أو أطرافها أو بالقرب من السدود.

5 - الابتعاد عن الجلوس أو التوقف بالمركبة أثناء السفر في الأماكن المنخفضة أو في بطون الأودية.

6 - الاطلاع على إرشادات وتعليمات الدفاع المدني وآخر المستجدات عبر وسائل الإعلام الرسمية وموقع المديرية العامة للدفاع المدني الإلكتروني (اضغط هنا) وعلى حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.





ثانيًا - الإرشادات والتعليمات الوقائية أثناء هطول الأمطار وجريان السيول



1 - الاحتفاظ بالهدوء.2 - الاستماع إلى التحذيرات والإرشادات الصادرة من الجهات الرسمية من خلال وسائل الإعلام المختلفة.3 - عند هطول أمطار غزيرة وصدور تحذيرات عن سيول يحتمل وصولها إلى داخل المنزل (وكان هناك متسع من الوقت) فيتم نقل الاحتياجات الضرورية إلى المكان المحدد مسبقاً بالمنزل والعمل على قطع التيار الكهربائي عن المنزل.4 - استخدام أكياس الرمل لوضعها أمام الأبواب ومداخل المنزل لمنع دخول مياه السيول وذلك في حال وجود المنزل في منطقة منخفضة تداهمها مياه الأمطار.





5 - التأكد من نظافة المياه قبل شربها وتجنب أكل الطعام الذي تعرض لمياه السيول.

6 - عدم الاقتراب من التمديدات أو الأجهزة الكهربائية المبللة أو أعمدة الإنارة.

7 - استخدام الكشافات التي تعمل بالبطارية.

8 - البقاء في المنزل ومتابعة الاستماع للنشرات الجوية والتعليمات التي تبين حجم الخطر.

9 - المبادرة بمغادرة المنزل وإخلائه والبحث عن أقرب مكان آمن إذا تأكدت خطورة البقاء في المنزل.

10 - إغلاق مصادر الطاقة (غاز، كهرباء، ماء) قبل مغادرة المنزل.

11 - الابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه (خارج المنزل) واللجوء إلى مكان آمن.

12 - الابتعاد عن مجاري السيول والأودية وتجمعات المياه (أثناء قيادة السيارة) وعدم المجازفة باجتيازها.





13 - اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر عند المرور من المواقع القريبة من الجبال أو الطرق الجبلية (العقبات) قدر الإمكان لاحتمال تساقط الصخور منها أو انهيارها.

14 - مغادرة السيارة عند تعطلها واللجوء لأقرب مكان آمن.

15 - إتباع التعليمات في حال طلب الإخلاء من قبل الدفاع المدني.

16 - الالتزام بالمسارات والطرق الآمنة الموصي بها من قبل الجهات الرسمية وعدم المجازفة.

17 - الابتعاد عند رعي المواشي عن بطون الأودية أو أطرافها أو بالقرب من السدود.





ثالثًا - إرشادات وتعليمات وقائية تتخذ بعد توقف هطول الأمطار وانتهاء الحالة المطرية:



1 - متابعة الأخبار ووسائل الإعلام المختلفة والنشرات الجوية لمعرفة انتهاء الحالة الجوية وزوال الخطر.2 - الابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات المياه والمستنقعات.3 - مساعدة الآخرين بالشكل الذي لا يشكل خطورة على الحياة.4 - ساعد من هم في حاجة للمساعدة سواء (غرق أو احتجاز) بالطرق السليمة والتي تضمن سلامتك وسلامتهم وذلك بعد طلب المساعدة من الجهة المختصة.



5 - الابتعاد عن لمس أو تحريك الأجسام الساقطة والأسلاك الكهربائية المتدلية.

6 - التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية وعدم وجود تسرب في الغاز قبل استخدامه.

7 - فصل التيار الكهربائي إذا حدث التماس في أحد الدوائر الكهربائية.

8 - عند مشاهدة أي خطر بادر بإبلاغ الجهات المعنية بذلك.