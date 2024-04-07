عاجل.. "الأرصاد" يحذر من أمطار وسيول وصواعق رعدية على مكة والرياض و10 مناطق لـ11 مساءً

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تحذيرًا من أمطار غزيرة وصواعق رعدية وجريان السيول، مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.





صواعق وأمطار غزيرة ورياح وأتربة على هذه المناطق



أمطار وسيول ورياح قوية حتى الـ11 مساءً



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:1 - منطقة تبوك، وتشمل "تيماء".2 - منطقة الحدود الشمالية، وتشمل "العويقيلة ورفحاء".3 - منطقة نجران، وتشمل "شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة".4 - منطقة حائل، وتشمل "الحائط والشملي والسليمي والغزالة وموقق وبقعاء والشنان وسميراء".5 - منطقة المدينة، وتشمل "الحناكية والعهد والرايس وينبع والعلا والعيص وخيبر ووادي الفرع".6 - المنطقة الشرقية، وتشمل "الأحساء وبقيق والعديد والخفجي والنعيرية وقرية العليا وحفر الباطن والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة".7 - منطقة الرياض، وتشمل "الدرعية والعاصمة والقويعية والدوادمي والراين وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والأفلاج والسليل ووادي الدواسر".8 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "الطائف والعرضيات العاصمة المقدسة والليث والقنفذة وأضم وميسان والكامل والجموم وبحرة وخليص والخرمة وتربة والمويه ورنية".9 - منطقة الباحة، وتشمل "الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد".10 - منطقة جازان، وتشمل "الحرث والداير والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد".11 - منطقة عسير، وتشمل "المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة".12 - منطقة القصيم، وتشمل "البدائع والأسياح والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجوا".وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار والسيول والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءًفيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من أمطار غزيرة وهبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.