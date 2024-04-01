عاجل.. إنذار أحمر من أمطار وسيول وصواعق رعدية على مكة والرياض و4 مناطق لـ11 مساءً

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تحذيرًا من أمطار غزيرة، وصواعق رعدية، وجريان السيول، مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.





أمطار غزيرة ورياح وأتربة على هذه المناطق



أمطار وصواعق وسيول قوية حتى الـ11 مساءً



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:1 - منطقة تبوك، وتشمل "تبوك وأملج".2 - منطقة عسير، وتشمل "الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب".3 - منطقة نجران، وتشمل "شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة".4 - المنطقة الشرقية، وتشمل "الأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة".5 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "العرضيات والطائف وبحرة وخليص والجموم ورهاط ومدركة".6 - منطقة الباحة، وتشمل "الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد".7 - منطقة الرياض، وتشمل "الدرعية والعاصمة والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي والقويعية وعفيف".وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار والسيول والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءًفيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من أمطار غزيرة وهبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.