الإثنين، 22 رمضان 1445 ، 01 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. إنذار أحمر من أمطار وسيول وصواعق رعدية على مكة والرياض و4 مناطق لـ11 مساءً

أمطار غزيرة
أمطار غزيرة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تحذيرًا من أمطار غزيرة، وصواعق رعدية، وجريان السيول، مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.اضافة اعلان

أمطار غزيرة ورياح وأتربة على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:
1 - منطقة تبوك، وتشمل "تبوك وأملج".
2 - منطقة عسير، وتشمل "الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب".
3 - منطقة نجران، وتشمل "شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة".
4 - المنطقة الشرقية، وتشمل "الأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة".
5 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "العرضيات والطائف وبحرة وخليص والجموم ورهاط ومدركة".
6 - منطقة الباحة، وتشمل "الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد".
7 - منطقة الرياض، وتشمل "الدرعية والعاصمة والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي والقويعية وعفيف".

أمطار وصواعق وسيول قوية حتى الـ11 مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار والسيول والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من أمطار غزيرة وهبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

اقرأ أيضا

الأمم المتحدة تحذّر من العواقب الكارثية للحصار المفروض على غزة

من الجوف لعسير.. ضربة قاصمة لتجار السموم و18 مخالفًا في قبضة الأمن

طقس الجمعة 19 رمضان.. استمرار الحالة المطرية وتقلبات جوية على المدينة وعدة مناطق

أفضل مئة ألف مرة فيما سواه.. فضل صلاة الجمعة في الحرم المكي

عاجل.. إنذار أحمر لـ10 مساءً من أمطار غزيرة وسيول على مكة والرياض و7 مناطق

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أمطار غزيرة 8:19 م الأحد، 17 مارس 2024

عاجل.. إنذار أحمر من أمطار غزيرة وسيول وصواعق رعدية على مكة والرياض و10 مناطق لـ 11 مساءً

أمطار غزيرة 4:10 م الخميس، 14 مارس 2024

تحذير عاجل من أمطار ورياح وعوالق ترابية على مكة والرياض و10 مناطق لـ10 مساءً

أمطار غزيرة على عسير 2:11 م الأربعاء، 13 مارس 2024

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار ورياح متربة على مكة والرياض و10 مناطق لـ8 مساءً

امطار - سحب رعدية - رياح وامطار 4:01 م الثلاثاء، 12 مارس 2024

عاجل وإنذار أحمر.. أمطار ورياح وعواصف ترابية على الرياض ومكة و8 مناطق لـ8 مساءً