عاجل.. إنذار أحمر من أمطار غزيرة وسيول وصواعق رعدية على مكة والرياض و10 مناطق لـ 11 مساءً

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تحذيرًا من أمطار غزيرة وجريان السيول مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.





أمطار غزيرة وسيول ورياح وأتربة على هذه المناطق



وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:1 - المنطقة الشرقية، وتشمل "الأحساء وبقيق".2 - منطقة الجوف، وتشمل "القريات وطبرجل".





3 - منطقة تبوك، وتشمل "البدع وحقل وباء ونيوم شرما".

4 - منطقة المدينة، وتشمل "العهد وواد الفرع وبدر وينبع".

5 - منطقة نجران، وتشمل "شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة".

6- منطقة الباحة، وتشمل "الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن".

7 - منطقة الحدود الشمالية، وتشمل "طريف وعرعر والعويقيلة ورفحاء وحزم الجلاميد".

8 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "الجموم والكامل والطائف وأضم وميسان وثوال وخليص ورابغ والخرمة والموية وتربة ورنية".

9 - منطقة حائل، وتشمل "الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة والكهفة والمستجدة وبقعاء وسميراء وغزلانة وموقق".

10 - منطقة الرياض، وتشمل "الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي والقويعية وعفيف".

11 - منطقة عسير، وتشمل "المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة".





12 - منطقة القصيم، وتشمل "البدائع والأسياح والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجوا".





صواعق وأمطار وأتربة ورياح قوية حتى الحادية عشرة مساءً



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار والسيول والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءًفيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من أمطار غزيرة وهبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.