تنبيه عاجل من "الأرصاد": أمطار ورياح متربة على الرياض و10 مناطق لـ7 مساءً

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا من فرص تساقط أمطار مع سيول وصواعق رعدية وهبوب رياح قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة. اضافة اعلان





أمطار ورياح قوية متوقعة على هذه المناطق



أمطار ورياح وأتربة حتى السابعة مساءً



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:1 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل"العرضيات".2 - منطقة تبوك، وتشمل "المعظم وتيماء وأملج والوجه".3 - منطقة الحدود الشمالية، وتشمل "طريف وعرعروالعويقيلة ورفحاء".4 - منطقة الجوف، وتشمل "القريات وطبرجل وسكاكا ودومة الجندل".5 - المنطقة الشرقية، وتشمل "الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا".6 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والنماص وبلقرت وتنومة".7 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل "العيص وبدر ووادي الفرع والعلا وخيبر والحناكية والعهد والرايس وينبع".8 - منطقة حائل، وتشمل "الحائط والسليمي والشملي والغزالة وموقق والشنان والكهفة وبقعاء وسميراء".9 - منطقة الرياض، وتشمل "الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي والرين والقويعية وعفيف".10 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.11 - منطقة القصيم، وتشمل "البدائع والأسياح والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجوا".وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.