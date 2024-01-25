الخميس، 13 رجب 1445 ، 25 يناير 2024

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"الحصيني" يتوقع طقس نهاية الأسبوع وينصح سكان هذه المناطق بعدم التنزه يوم الجمعة

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حالة الطقس
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توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، أجواء إجازة نهاية الأسبوع، محذرًا من أمطار ورياح قوية على مناطق مختلفة من المملكة.اضافة اعلان

"الحصيني" يتوقع طقس إجازة نهاية الأسبوع

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن الطقس المتوقع لإجازة نهاية هذا الأسبوع يتمثل في نشاط للرياح من متوسطة إلى شبه قوية مع هبات قوية.

الجمعة غير مناسب للكشتة والتنزه في البر بهذه المناطق

وأضاف أن يوم غد الجمعة غير مناسب للكشتة والتنزه في البر بالمناطق الوسطى والغربية والشمالية والشرقية والجنوبية الغربية.


وتوقع يوم السبت أجواءً معتدلة إلى لطيفة نهارًا باردة ليلاً على معظم المناطق، وهي مناسبة للتنزه، ما عدا شمال وشمال غرب المملكة فإنه على سكانها ارتداء الملابس الثقيلة وعدم التنزه.

انخفاض في الحرارة عن الأيام السابقة

كما توقع انخفاضًا في الحرارة عن الأيام السابقة في المناطق الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية والمرتفعات الجبلية، خاصة خارج المدن.

ويشمل الانخفاض سواحل البحر الأحمر الشمالية والوسطى، وأن سكان هذه المناطق يحتاجون إلى ملابس شتوية خفيفة ليلًا.



استمرار الحالة الجوية الممطرة السابعة

وأشار إلى استمرار الحالة الجوية الممطرة السابعة لموسم١٤٤٥هـ، خلال إجازة نهاية هذا الأسبوع على أجزاء متفرقة من المناطق الشمالية والشمالية الغربية والغربية وشمال الوسطى وشمال الشرقية تمتد الى الباحة وعسير وجازان.

وهي في معظمها متفاوتة ومتفرقة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة، قد تكون غزيرة على أجزاء من الجنوبية الغربية من المملكة واحتمال مطر ثلجي على مرتفعات تبوك.

تحذير من موجة قطبية شديدة البرود

كما حذر خبراء الأرصاد من موجات باردة قادمة من مناطق سيبيريا والقطب الشمالي، تؤثر على مناطق المملكة الأسبوع المقبل، وتعتبر من الموجات شديدة البرودة.


أمطار رعدية ورياح نشطة على مكة والمدينة و8 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، تمتد إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، والحدود الشمالية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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