كيف يؤثر الطقس البارد على مختلف أعضاء الجسم؟ خبراء يُجيبون

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بالتزامن مع الأجواء الباردة وتباين درجات الحرارة خلال فصل الشتاء، فقد يؤثر البرد بشكل كبير على الصحة العامة.

وحسب "طقس العرب"، فقد كشف خبراء الأرصاد أن الطقس البارد يُعتبر عاملًا مؤثرًا على مختلف أعضاء الجسم. اضافة اعلان





الطقس البارد وعلاقته بالمشاكل الصحية بالشتاء



الوقاية من تأثيرات الطقس البارد



كيف يؤثر الطقس البارد على مختلف أعضاء الجسم؟



وأوضح خبراء الطقس أن الجو البارد يمثل عائقًا وسببًا رئيسًا لتحديات صحية تتنوع بحسب التفاعل الفردي للأفراد مع درجات الحرارة المنخفضة، فقد يتسبب البرد في مشاكل صحية مثل تقلص الأوعية الدموية، وتصلب العضلات، والتقليل من نشاط الدورة الدموية.وعن طرق الوقاية من تأثيرات الطقس البارد على الصحة، نصح الخبراء بضرورة اتباع الآتي:1 - ارتداء الملابس الدافئة والمحافظة على الجسم في حالة دفء لتجنب فقدان الحرارة الزائد.2 - تجنب التعرض المفرط للبرودة والابتعاد عن الأماكن الباردة لفترات طويلة والتغذية الجيدة والمشروبات الساخنة أيضًا تسهم في تعزيز المقاومة الجسدية ضد تأثيرات الطقس البارد.ووفق المتخصصين، فإن تأثير الطقس البارد على مختلف أعضاء الجسم يظهر بشكل واضح في العديد من الجوانب الصحية، وأنه يمكن الوقاية منها على النحو التالي:





- الجلد



ويؤدي الطقس البارد إلى فقدان البشرة للرطوبة، مما يزيد جفافها ويسبب التشقق، بالوجه واليدين والشفاه، ويمكن الوقاية من هذه الآثار عبر ترطيب الجلد وزيادة شرب الماء.





- الأطراف



ويمكن أن يؤدي الطقس البارد إلى متلازمة رينود، مما يتسبب في التنميل والخدر في الأطراف والوقاية تتضمن ارتداء الجوارب.





- القلب



كما يزيد البرد من جهد القلب للحفاظ على درجة الحرارة، ويمكن تقليل هذا التأثير من خلال تناول الطعام الحار.





- الدم



فيما تتسبب التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة في إجهاد حراري يؤثر في لزوجة الدم، ويمكن الوقاية من ذلك من خلال التحرك المستمر وارتداء الملابس الدافئة.





- الجهاز التنفسي



ويمثل الطقس البارد خطرًا على الرئتين والجيوب الأنفية، حيث تشمل الوقاية من ذلك الحصول على لقاح الأنفلونزا والحفاظ على الجسم رطبًا وتناول الأطعمة الغنية بفيتامين C.





- الجهاز البولي



ويمكن التغلب على تأثير البرد على الجهاز البولي من خلال ارتداء ملابس دافئة وممارسة الرياضة للمساعدة على توليد الحرارة.





- العظام والمفاصل



وخلال الشتاء، يزيد الطقس البارد من تيبس العظام والمفاصل، مما يسبب آلامًا وصعوبة في الحركة، ومن المهم الحفاظ على الحركة المستمرة وممارسة التمارين للحفاظ على مرونة العظام والمفاصل.