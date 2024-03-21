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عاجل.. إنذار أحمر من أمطار غزيرة وسيول على مكة والمدينة والرياض و5 مناطق لـ11 مساء

أمطار غزيرة
أمطار غزيرة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تحذيرًا من أمطار غزيرة وجريان السيول مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.اضافة اعلان

أمطار غزيرة ورياح وأتربة على هذه المناطق

وأطلق على حسابه في منصة “إكس”، الإنذار الأحمر محذرًا من حالة مطرية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:
1 - منطقة نجران، وتشمل "شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة".
2 - منطقة المدينة، وتشمل "الرايس والعهد والعلا وخيبر والحناكية والعيص وبدر وينبع".
3 - منطقة حائل، وتشمل "الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وسميراء وموقق".


4 - منطقة الباحة، وتشمل "الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد".
5 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "العرضيات والعاصمة المقدسة والقنفذة والطائف وأضم وميسان والكامل وخليص وجدة ورابغ وبحرة والقنفذة والليث والخرمة والموية وتربة ورنية".
6 - منطقة الرياض، وتشمل "الدرعية والعاصمة والقويعية والدوادمي والراين وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات".


7 - منطقة عسير، وتشمل "المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة".
8 - منطقة القصيم، وتشمل "البدائع والأسياح والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجوا".

أمطار وأتربة ورياح قوية حتى الحادية عشرة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار والسيول والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من أمطار غزيرة، وهبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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