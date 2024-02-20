الثلاثاء، 10 شعبان 1445 ، 20 فبراير 2024

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عاجل.. إجابات مهمة من بوابة مقيم.. ماذا عن فقدان الإقامة؟

الجوازات - جوازات - الرياض - مكاتب الجوازات بالرياض
أرشيفية
أ أ
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أجابت الجوازات على عدة أسئلة خاصة يتم تداولها بكثرة على بوابة "مقيم" والتي تعتبر الأكثر تداولا على المنصة من قبل المتسائلين، خاصة فيما يتعلق بالخدمات المدشنة حديثاً.اضافة اعلان
وكتبت على حسابها في منصة "إكس"، :" أبرز الأسئلة الشائعة حول الخدمات المدشنة حديثاً في بوابة مقيم".

خدمات بوابة مقيم:

وجاءت الأسئلة الشائعة للخدمات الإلكترونية الجديدة على بوابة مقيم كالآتي:

1-فقدت إقامتي .. ما الإجراء للإبلاغ عنها وإصدار إقامة جديدة؟


وأجابت :"يمكن للمنشآت المشتركة في مقيم الإبلاغ عن فقدان الإقامة للمقيمين التابعين لها من خلال بوابة مقيم، بالبحث عن مقيم وإضافة رقم الإقامة وعرض ملف المقيم وبعد ذلك اختيار خدمات الجوازات ثم الإبلاغ عن فقدان الإقامة ويمكن مراجعة أقرب فرع لإصدار إقامة جديدة.

2- فقدت إقامتي وقمت بالإبلاغ عبر بوابة مقيم وبعد تسجيل البلاغ عثرت عليها، هل يمكنني إلغاء الإبلاغ؟


وجاء الرد:"في حالة تسجيل البلاغ إلكترونيا لا يمكن إلغاؤه، ولا يمكن استخدام الإقامة ويلزم متابعة حالة البلاغ عبر بوابة مقيم لإعادة إصدارها.

3- لدي مكفول لا تتطابق بياناته الأساسية مع الاسم المترجم، هل يمكنني تعديل الترجمة؟


وأجابت:" خدمة تعديل الاسم المترجم في بوابة مقيم تمكن أصحاب المنشآت من تعجيل الاسم المترجم للمقيم (بما يتوافق مع الاسم الأساسي" في حال وجود خطأ في الترجمة، وذلك لمرة واحدة فقط وإتاحة طباعة الإقامة من خلال بوابة مقيم بعد التعديل وتوصيلها عبر الناقل البريدي.

4- ما التنبيهات التي يمكن أن تصل إلى حساب صاحب العمل؟


وأجابت :" خدمة التنبيهات تتيح لصاحب المنشأة تلقي الإشعارات على الهاتف الجوال المستخدم في بوابة مقيم، ويجب على المستخدم تفعيل الخدمة أولا وتحديد رقم إقامة أو رقم حدود معين لوصول تنبيهات سفر المقيمين والزائرين في حالة الدخول والخروج من المملكة، وفي حالة عدم دخول المقيم المملكة قبل انتهاء تأشيرة الخروج والعودة وقبل انتهاء مدة الانتهاء.

خدمة إشعار صاحب العمل

وفي وقت سابق حددت المديرية العامة للجوازات، تفاصيل خدمة "إشعار صاحب العمل"، والتي تُمكن المنشآت من الحصول على الإشعارات عن طريق إضافة رقم هوية مقيم أو رقم هوية زائر وتحديد نوع التنبيهات التي ترغب بها.
وأوضحت الجوازات، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا"، خطوات وطريقة تنفيذ خدمة (إشعار صاحب العمل) على النحو التالي:
خطوات الوصول للخدمة:
- الدخول لبوابة مقيم
- الخدمات المساندة
- خدمة التنبيهات
- إنشاء طلب جديد
-  اختيار نوع التنبيه
-  اختيار نوع المعرف
-  تعبئة حقول المعرف
- تأكيد

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