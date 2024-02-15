الخميس، 05 شعبان 1445 ، 15 فبراير 2024

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شاهد بردية تبوك.. كأنك في أوروبا (فيديوهات وصور)

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برد تبوك
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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية على مناطق مختلفة من المملكة، تتعرض مناطق شمال المملكة خاصة تبوك لبرديات كثيفة وبرد قارص حولت الأجواء إلى ما يشبه أوروبا.اضافة اعلان


تساقط كثيف للبرد شمال غرب تبوك

يأتي هذا مع تكون بردية الشرف الكثيفة بمنطقة تبوك، وذلك بالتزامن مع الأجواء شديدة البرودة والشتاء القارص شمال المملكة.

شاهد بردية تبوك.. كأنك في أوروبا

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، كثافة البرديات في تبوك وسط أجواء شديدة البرودة وطقس غير مستقر.

أمطار غزيرة ورياح نشطة مثيرة للأتربة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، القصيم، الرياض، الشرقية، وتكون متوسطة في مجملها على مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.


نشاط الرياح السطحية

في حين تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.


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