شاهد بردية تبوك.. كأنك في أوروبا (فيديوهات وصور)

أ أ
بالتزامن
مع التقلبات الجوية والحالة المطرية على مناطق مختلفة من المملكة، تتعرض مناطق
شمال المملكة خاصة تبوك لبرديات كثيفة وبرد قارص حولت الأجواء إلى ما يشبه أوروبا.
تساقط
كثيف للبرد شمال غرب تبوك يأتي
هذا مع تكون بردية الشرف الكثيفة بمنطقة تبوك، وذلك بالتزامن مع الأجواء شديدة
البرودة والشتاء القارص شمال المملكة.
📍بردية شرق حقل غرب #تبوك— طقس (@tqqs) February 15, 2024
الخميس ٥ شــعــبان ١٤٤٥هـ
15 فبراير 2024م
من | ابوتميم البشري
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شاهد بردية تبوك.. كأنك في أوروباوأظهرت
مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، كثافة البرديات في تبوك وسط
أجواء شديدة البرودة وطقس غير مستقر.
مشاهد لبردية #تبوك في السعودية 🥶⛈️ pic.twitter.com/chjy8L1Vyl— طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) February 14, 2024
أمطار
غزيرة ورياح نشطة مثيرة للأتربةوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال
مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق الباحة، مكة
المكرمة، القصيم، الرياض، الشرقية، وتكون متوسطة في مجملها على مناطق المدينة
المنورة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.
نشاط
الرياح السطحيةفي
حين تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة،
المدينة المنورة، تبوك.
بردية علقان شمال تبوك #تبوك@tqqs @ArabiaWeatherSA #الخميس_الونيس pic.twitter.com/tYS7uJ2KpO— احمد الحويطي (@ahz30n) February 15, 2024