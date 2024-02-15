شاهد بردية تبوك.. كأنك في أوروبا (فيديوهات وصور)

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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية على مناطق مختلفة من المملكة، تتعرض مناطق شمال المملكة خاصة تبوك لبرديات كثيفة وبرد قارص حولت الأجواء إلى ما يشبه أوروبا.







تساقط كثيف للبرد شمال غرب تبوك





الخميس ٥ شــعــبان ١٤٤٥هـ

15 فبراير 2024م

من | ابوتميم البشري

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. pic.twitter.com/1RT4VYJOFP 📍بردية شرق حقل غرب #تبوك الخميس ٥ شــعــبان ١٤٤٥هـ15 فبراير 2024ممن | ابوتميم البشري February 15, 2024

شاهد بردية تبوك.. كأنك في أوروبا



أمطار غزيرة ورياح نشطة مثيرة للأتربة



نشاط الرياح السطحية



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



يأتي هذا مع تكون بردية الشرف الكثيفة بمنطقة تبوك، وذلك بالتزامن مع الأجواء شديدة البرودة والشتاء القارص شمال المملكة.وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، كثافة البرديات في تبوك وسط أجواء شديدة البرودة وطقس غير مستقر.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، القصيم، الرياض، الشرقية، وتكون متوسطة في مجملها على مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.في حين تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.